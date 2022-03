Junior Boiev získal v kumite bronz, Slobadianiuková byla osmá. „Musím říci, že oba dva do našeho kolektivu skvěle zapadli a ihned se zapojili do tréninkových jednotek. Po čtrnáctidenním tréninku jsem jim oznámil, že je přihlásím na Národní pohár do Prahy, tak byli trošku překvapení, ale proč to odkládat, když doma také závodili,” přibližuje okolnosti startu ukrajinských sportovců hlavní trenér Roman Masopust.