Domácí tým šel ve 12. minutě Drozdem do vedení, hosté z Teplic ale nezůstávali pozadu, například Adriano napálil tyčku. Svarog usiloval o srovnání stavu, Chrudimští ale dokázali eliminovat jeho kapitána Claudia, který se vinou skvělé obrany nemohl prosadit.

Ve druhém poločase se ale ekipa zahraničních futsalistů ze severu dočkala. Adriano vyrovnal a se svými spoluhráči se mohutně tlačil do ofenzivy. Tři minuty před koncem však zahráli domácí rychle standardní situaci a Drozd propálil Hůlu, který měl zacloněný výhled. „Neviděl jsem vůbec nic, stavěl jsem si zeď. Nějak to tam prošlo, nevím ani kudy. Škoda, že jsme dostali hloupé góly. Chvilkami jsme byli lepším týmem, ale jejich gólman chytal parádně, já nic navíc nechytil," sypal si brankář Svarogu popel na hlavu.

„Já většinou tyhle střely dávám pět metrů nad branku, teď to tam naštěstí spadlo, zavřel jsem oči," culil se šťastný střelec vítězné branky.

Na východě Čech létaly od sálovek jiskry, v taktické bitvě nedal ani jeden celek tomu druhému nic zadarmo. Nažhavený Svarog to často s agresivitou přeháněl, postupem času se mu domácí dokázali i v tomto atributu vyrovnat. „Hraje se o finále, mělo by to tak být," podotkl asistent hlavního kouče Teplic Tomáš Künzl.

Hra Severočechů se mu líbila, rozhodovaly prý detaily. „My se právě z těch detailů musíme poučit. Rozhodla zkušenost, Chrudim byla o půlkrok vpřed, při obdržených brankách jsme měli dřív reagovat. Ale máme hlavy nahoře, odehráli jsme dobré utkání," říkal po skončení střetnutí.

„Klíčem k úspěchu v takto vyrovnaných zápasech je udržet emoce. Byl to velice tvrdý a náročný zápas. Po vedoucím gólu šel náš výkon dolů, Teplice toho využily. Jsem rád, že jsme pak zapnuli a vítězství si zasloužili," komentoval otvírací semifinálový střet trenér Chrudimi Felipe Conde.

V sobotu od 20 hodin se v Chomutově uskuteční odveta. Semifinálová série se hraje na tři vítězné zápasy.

FK Chrudim - Svarog FC Teplice 2:1 (1:0)

Branky a nahrávky: 12. D. Drozd (Koudelka), 37. D. Drozd (Éverton) – 29. Adriano (Alemao).