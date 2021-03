„Myslím si, že to centrum mohlo být jinde. Z haly nás vyhodili, výrazně nám to zkomplikuje snahu o zisk titulu. Byla to poslední kapka, přístup města se nám dlouhodobě nelíbí, v Teplicích nejde dělat profesionální sport!" zlobí se šéf teplického klubu Michail Žák. Vedení města Teplice se brání. „Hala nejlépe vyhovuje požadavkům na velkokapacitní očkovací místo ve všech směrech. Navíc patří městu, tedy všechny kroky k vybudování centra lze rychle a efektivně koordinovat," argumentuje náměstek primátora Jiří Štábl.

Svarog je několik kol před koncem základní části na třetím místě, ještě chce zabojovat o druhou pozici, kterou nyní se stejným počtem bodů, ale s lepšími vzájemnými zápasy drží Chrudim. „Máme za cíl pro Teplice vyhrát titul, nebo alespoň získat nějakou medaili. Teď budeme mít velké problémy, protože nebudeme hrát ve svém domově, který důvěrně známe, pořád se budeme přesouvat. V play off, což je specifická soutěž, to bude velký handicap," tuší Žák. „Celou sezonu se pereme s covidem, se zraněními, teď tohle. Je to pro nás devastující."

Svarog bude trénovat v nedaleké Krupce, zápasy bude hrát v Lovosicích. „Trenér chce v Lovosicích jednou týdně i trénovat, to je pochopitelné. Propočítal jsem, že nás náklady spojené se stěhováním, s organizací zápasů a vše okolo toho může vyjít až na 100 tisíc korun. Problémem je i to, že v lovosické hale hrají tamní házenkáři extraligu, musíme proto hledat nové termíny, než jaké máme nasmlouvané. K tomu jsou i komplikace směrem k plnění sponzorských smluv. A samotní hráči jsou z celé situace hodně skleslí, na psychice jim stěhování a vše s tím spojené rozhodně nepřidá."

Žák chápe, že zdraví je v současné době přednější než sport, zároveň ale poukazuje na to, že město mohlo najít pro očkovací centrum jiné prostory. „Nejde jen o nás, ale i o sportující mládež. Sice zachraňujeme jednu skupinu, ale druhou zabíjíme. Vždyť děti rok nesportovaly. A to očkovací centrum určitě nebude na dva tři měsíce, halu zabere do konce roku, vždyť se podívejte, jaké jsou problémy s distribucí vakcín v celé Evropské unii."



Podle Štábla je ale zřízení očkovacího centra právě na Stínadlech logickým krokem, zároveň se prý jedná o nejvhodnější řešení. „Teplický okres má více než 120 tisíc obyvatel a Teplice jsou jeho centrem, chtěli jsme tak vybrat dobře dostupné místo s dostatečnou kapacitou míst na parkování, místo které by bylo kompletně bezbariérové a dostatečně prostorné tak, aby dokázalo pojmout i 1000 lidí na očkování denně. Hovořili jsme s Lázněmi Teplice, prověřovali dostupné prostory v DK, i dalších příspěvkových organizací města," líčí, jak výběr probíhal.



„Zaměřovali jsme se rovněž na místo, které by bylo blízko i k nemocnici, to kvůli jednodušší dostupnosti pro lékaře i personál, který v očkovacím centru bude působit. Poté, co jsme měli možnost zhlédnout, jak je takové očkovací místo koncipováno z hlediska prostornosti, zvolili jsme po dohodě s ředitelem Sportarény právě sportovní halu. Nejlépe vyhovuje požadavkům na velkokapacitní očkovací místo. Navíc patří městu, tedy všechny kroky k vybudování centra lze rychle a efektivně koordinovat."



Štábl, sám velký sportovec, situaci teplického futsalového klubu chápe. „Je mi to velice líto. Hraji ragby, za celý rok jsme skoro nic neodehráli, neodtrénovali. Primární je ale zdraví. Pokud můžeme přispět k záchraně lidských životů a ochraně zdraví tím, že vytvoříme vhodné podmínky pro rychlé a kapacitní očkování, tak je to ta největší priorita. Se Svarogem chceme probrat záměry a možnosti."

Podle sportovního ředitele Svarogu Radka Turišina už k diskuzi došlo. „Ozval se pan primátor Hanza. Také projevil lítost nad současnou situací, ale snažil se nám vysvětlit, že nebyly jiné možnosti. Město dokonce nabídlo finanční kompenzaci. A dál s ním budeme probírat různé možnosti spolupráce."



Prezident kubu Michail Žák ale hodlá Svarog přesunout jinam. „Jako šéf profesionálního klubu mu musím zajistit co nejlepší podmínky. V Teplicích se profesionální sport dlouhodobě nepodporuje, je tu jiná filozofie. Teď navíc nastala komplikace s halou, pravděpodobně ani na podzim nebudeme v ní moct hrát. Nemůžeme čekat, musíme jednat. Ještě není nic hotové a podepsané, ale na 99% budeme od nové sezony hrát jinde. Už dříve jsem říkal v nějakém rozhovoru, že hledáme nové možnosti. Za svou dosavadní práci se nestydím, v deseti sezonách s Balticflorou a Svarogem jsme byli šestkrát ve finále, vyhráli jsme domácí pohár, byla tu plná hala. Podpora od města ale nebyla. Dál je bohužel ten stav neudržitelný."