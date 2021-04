Předsedou oddílu je Tomáš Liška. Ze současné situace vidí východisko, příklad si bere v okolních státech, kde se trénuje. „Na online zasedání valné hromady plaveckého svazu Ústeckého kraje jsme řešili otázku možnosti tréninků v bazénu. Budeme dávat výzvu centrálnímu plaveckému svazu, aby prostřednictvím Sportovní agentury vyjednali umožnění konání tréninků ve vnitřních bazénech. V okolních státech se trénuje," tvrdí.

Krupští jsou ve střehu. „Bedlivě sledujeme veškeré vládní opatření a jsme připraveni ihned tréninky obnovit. Ať už ve vodě, nebo na suchu. Uěláme vše, abychom dětem návrat zpříjemnili. Situace je nyní ohledně sportovních aktivit na bodě mrazu - jednak ve sportovních klubech i školách, kde je zakázána sportovní činnost, a to bohužel i v distanční výuce. Je to krok zpátky a byla by škoda, aby děti o pohyb přestaly mít zájem. Pohyb a sportování je pro lidský organismus velice důležitý."

I Liška apeluje na rodiče: „Choďte s dětmi do přírody na čerstvý vzduch, dopřejte jim dostatek pohybu a vymýšlejte různé fyzické aktivity. Oddíl žije, i když teď musí spát. Těšíme se, až to opět společně rozjedeme." Syryčanský ho doplňuje: „Makejte na sobě a nevzdávejte to. Těšíme se na brzké setkání!"