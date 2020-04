Svazový orgán před měsícem navrhl čekat 30 dní s tím, že pokud bude možné hrát po 14. dubnu, soutěž bude dohraná ve zkráceném režimu. V opačném případě hodlal vyhlásit mistra i sestupující. Svarog byl od začátku proti zmiňované druhé variantě, takový verdikt považoval za nesportovní. "Když to půjde, tak se má soutěž dohrát. A když ne, tak jsme pro anulování ročníku. Vyhlašovat mistra, když si to nevybojoval na hřišti, není spravedlivé. Nebyla dohraná základní část, o titulu se ale vždy rozhodovalo v play off," tvrdil Žák.

Svazu futsalu navrhoval soutěž dohrát finálovým turnajem čtyř nejlepších, i to viděl jako řešení. "Hraje se tak Liga mistrů. Čtyři nejlepší celky soutěže by si to rozdaly na férovku ve dvou hracích dnech. Semifinále, boj o třetí místo a boj o zlato. Chrudim sice říká, že pracovala celou sezonu poctivě, že má nejvíc bodů, tak si titul zaslouží. Ale všechna mužstva pracovala poctivě, všechna do sezony dala nemalé prostředky. A hlavně všechna se připravovala na závěrečnou část sezony, ve které jde o všehno. Není fér vyhlásit mistra za takové situace. My Chrudim dvakrát v sezoně porazili, jednou v lize, kde s ní máme lepší vzájemnou bilanci, jednou v poháru. Jestli se cítí být nejlepší, ať to dokáže na palubovce! Je pro mě velkým překvapením a ostudou, že hlasuje pro ukončení soutěže," nechápe teplický prezident.

Při hlasování všech týmů VARTA futsal ligy byly ve hře čtyři varianty. Ukončení s vyhlášením mistra a sestupujících, dohrání v upraveném systému, anulování a ukončení bez vyhlášení mistra a jeho startu v Lize mistrů; následné rozšíření ligy. "My byli pochopitelně pro dohrání. Jenže se k nám nikdo nepřidal! Mužstva nemají zájem sezonu dohrát. Některé kluby prý nebudou mít halu, některé nemají cizince. Pořád si ale myslím, že to má řešení. My nabízíme svou halu pro pořádání turnaje čtyř nejlepších. Může se hrát v červnu, aby měla mužstva šanci se na turnaj o mistra kvalitně připravit. UEFA dala vědět, že soutěž má být dohraná do 20. června. Podle všeho to vypadá, že by se mohlo začít hrát v půlce května, od začátku května pravděpodobně bude možné trénovat. Ano, může být problém s návratem cizinců, to uznávám. Ale i tak se pořád dá soutěž dohrát, pořád je férovější hrát třeba i bez cizinců, než titul přiklepnout od stolu. Ani v Portugalsku to tak neudělali, další podobné příklady vidíme ve fotbalových soutěžích."

Michal Žák nerozumí tomu, proč v tuzemském futsale je situace jiná. "Fakt nevím. Něco za tím musí být. Vsadím se, že kdybycho byli na prvním místě teď my, jako jsme byli před rokem, tak by týmy hlasovaly pro pokračování, hlavně Chrudim. Podáme protest u UEFA, takhle přeci nejde rozhodovat o titulu mistra!" bouří se teplický šéf.

Co na to vedoucí Svarogu Tomáš Šebl?

V první řadě můžu říct, že tento zákeřný virus nechá následky na naší společnosti. A to jak po ekonomické stránce, tak po lidské. Když po světě umírají lidé po tisících. Naše společnost se z toho bude roky dostávat po ekonomické stránce. Zjišťuji to už teď, protože jsem OSVČ a vidím, jak přicházíme o zakázky a tak dál. Ale teď k naší futsalove lize. Myslím si že liga se už nedohraje. Většina klubů bude proti. Já osobně bych anuloval sezonu, aby liga byla bez vítěze. Bralo by se to tak, že v sezoně jsou všichni vítězové. Bylo by to gesto pro tuto situaci co nás potkala. Já osobně bych i nechal sestupujici týmy jako další gesto, ale říkám je to jen můj názor. Kdyby se stalo že by se liga dohravala, tak by byl problém s cizinci, kteří by se vrátili do týmu. Už proto, že musí být 14 v karanténě. Vinou toho by netrenovali s týmem. Je tam moc aspektů, co by už ovlivnilo sezonu, jako třeba, že by se sezona dohravala bez diváků, sport se dělá hlavně pro diváky ve městě, proto by to nemělo ani tu zpravnou atmosféru, kterou si tenhle sport zaslouží. Svaz by teď měl spíš pomáhat týmům na další sezonu. Bojím se, že krize ekonomicky zasáhne hodně klubů. Možná přijdou o sponzory kteří určitě budou chtít šetřit v téhle nelehké situaci. Také se bojím, že bude i odliv hráčů z nižších soutěží, kteří budou mít teď jiné starosti. Na závěr bych chtěl všem popřál, abychom se ve zdravím sešli v další sezoně a mělo to nejmenší dopad pro dnešní populaci. Je to těžké zkouška, ale věřím že se z toho dostaneme co nejdříve.