Rugbisty RLC Dragons Krupka čeká v neděli nejdůležitější zápas sezony. Lídr nejvyšší soutěže na fotbalovém stadionu v Krupce od 15 hodin hostí druhou Slavii Hradec Králové. Půjde o postup do Grandfinále, ve kterém se na konci října utkají dva nejlepší celky po základní části.

Dragons Krupka (v černo-červeném) - Vrchlabí | Foto: Deník/František Bílek

„Čeká nás těžký soupeř, který je hodně zkušený. Bude to pro nás opravdu nejdůležitější utkání, dáme do něj vše!” slibuje krupský Jiří Štábl. Krupka, která je staronováčkem soutěže, dokázala doma porazit 36:0 předchozího mistra z Vrchlabí, do střetnutí proto půjde z jednoznačným cílem. „Chceme to urvat. Čelo tabulky je vyrovnané, naposledy jsme prohráli se spojeným týmem Chrudimi a Havlíčkova Brodu o šest bodů, pořád jsme ale první. Chceme se rvát o titul. I ta porážka nám může pomoct, motivuje nás. Zveme všechny fanoušky z kraje, bude to boj. V areálu na stadionu najdou vše, co sportovní fandové potřebují, měla by to být i show,” láká Štábl na neděli do Krupky.