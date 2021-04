Důležitý zápas čtvrtfinálové série mezi Teplicemi a Helasem Brno uvidí v pátek večer jihomoravská metropole. Od 19.30 se v hale ve Vodově ulici bude hrát druhý duel. Ten první vyhrál ve středu Svarog, v sérii tak vede 1:0. „Bude to klíčové utkání série," ví teplický futsalista Jiří Baran.

Trenér Svarogu Eloy Alonso vyhlíží páteční duel v Brně. | Foto: Deník / František Bílek

Teplice úvodní střetnutí vyhrály 3:2, po zisku prvního bodu si zhluboka oddychly. „Play off jsme začali důležitým vítězstvím. Věděli jsme, že to bude obtížný zápas, protože soupeř má tvrdou a intenzivní obranu. Ale zahráli jsme velmi dobře. Šli jsme do dvougólového vedení a měli další šance. Brno zkusilo power play, ale potřetí inkasovalo. Dominovali jsme," líčí průběh utkání trenér Teplice Eloy Alonso.