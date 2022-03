V semifinále Svarog porazil Old School 8:3 (2:1), Tiradores prohráli s Bouráky těsně 6:7 (2:4).

Co soudí o finálovém večeru Alois Lněnička, brankář a funkcionář juniorky Svarogu?

„Čeká nás finále okresního poháru proti Bourákům, kteří budou tuhle trofeje obhajovat. My ale nic jiného než vítězství nebereme. První sezóna se nám pod Svarogem vůbec nevydařila a v některých zápasech jsme si dokonce udělali ostudu. Tenhle rok byl krajský přebor asi nejlepší za posledních 5 let. Ale my jsme se s tím vůbec neporvali. Na druhou stranu musím říct, že to, co jsem před rokem slíbil našemu prezidentu klubu Michalovi Žákovi, jsem dodržel. Chtěli jsme dávat šanci mladým hráčům, to se povedlo. Věkový průměr v našem kádru je 19 let. což z nás dělal nejmladší tým v soutěži. Tým tvořil povětšinou hráči z naší U19 dalších 6 hráčů z U17 si taky zkusilo krajský přebor. Dokonce i 3 hráči skórovali. Sebastián Antoš kapitán U17, Patrik Vondrášek a Dominik Novák. Poslední jmenovaný si dokonce finále poháru zahraje. Určitě máme na čem stavět, i když sezóna nevyšla podle očekávání. Musíme spoléhat na týmový výkon a že se nám dobře vyspí kapitán Filip Kopecký, který přinesl na konci pár zkušenosti z áčka. Bouraci budou těžký soupeř, tvoří tým z Tepličáků a z hráčů Proboštova, kteří mají momentálně velkou formu. Navíc se všemi jsme kamarádi, takže o náboj zápasu je postaráno. Chtěl bych taky lidi pozvat na zápas o třetí misto, ve kterém se bude hrát taky skvělý futsal, protože v teplické hale se představí mistr krajského přeboru FC NY Tiradores Ústí nad Labem. A vyzve Old School Ústí nad Labem, kteří futsal umějí taky hrát. A jejich síla je i na sociálních sítích, za mě mají jednu z nejlepších sociální síti v Ústeckým kraji, kam se hrabe kdejaký tým z první ligy. I díky nim budou oba zápasy vysíláne na YouTube kanále Oldschool TV Futsal.

A ještě kádr Svarogu pro finálový duel:

Alois Lněnička - brankář

Michal Ajdinović - brankář U19

Petr Boho U19

Petr Kavický U19

Matěj Kurcin U19

Lukáš Hloch U19

Adam Smiíka U19

Filip Kopecký - kapitán)

Ondřej Kopecký

Tomáš Zacharda

Jaroslav Kasjan

Jakub Pelc

Dominik Novák U17