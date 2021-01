Závodnice teplického klubu SK Pro Sport Věra Zemanová se umístila v prestižní anketě Judista roku České republiky 2020 na parádním třetím místě. Vítězem se stal už potřinácté český suverén Lukáš Krpálek. Druhé místo brala juniorská mistryně Evropy Renata Zachová.

Věra Zemanová | Foto: soukromý archiv Věry Zemanové

V anketě, která hodnotí výsledky českých reprezentantů na mezinárodní scéně, Zemanová bodovala díky tažení turnaji World ranking, na kterých porážela medailistky z MS, ME i OH. Výrazně si pomohla také bronzem z ME do 23 let, které se loni konalo v Chorvatsku.