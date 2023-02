V Teplicích se bude na co dívat! Na Stínadlech se těší na volejbalové finále

Do Teplic se po dvou letech vrací atraktivní dívčí volejbal, Sportaréna Na Stínadlech totiž bude znovu hostit Final Four Českého poháru žen. O zlato si to rozdá čtyřlístek týmů - PSK Olymp Praha, TJ Ostrava, VK UP Olomouc a VK Královo Pole. Klání, které má potenciál naplnit halu až po střechu, je naplánované na 15. - 16. února.

Olomouc (modré dresy) ve finále Českého poháru žen porazila v Teplicích Liberec 3:1. | Foto: Deník/František Bílek