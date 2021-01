Nelehká situace pro sportovní fanoušky, kteří jsou zvyklí chodit podporovat své týmy do hlediště, i nadále pokračuje. V Teplicích se v pátek večer hraje nejvyšší fotbalová i futsalová liga, příznivci klubů z lázeňského města ale na vlastní oči zápasy s Jabloncem, respektive s Plzní neuvidí. Ti nejvěrnější ale hledají ale u sportovišť Na Stínadlech skuliny, kudy přeci jen spatřit aspoň na chvíli sportovce v akci.

Fanoušci Svarogu v Lovosicích | Foto: soukromý archiv

"Na futsal chodím k hale na každý zápas, přes okno čumím i na tréninky," přibližuje fanoušek Lukáš, který se vydává i k fotbalovému stadionu, některé zápasy pozoruje průhledem brány borců u vstupu do sektoru hostů. "Mrznu tam jak vůl, je to hrůza. Už ať fandy pustí zase dovnitř! Není to pro nás lehký."