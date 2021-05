V Teplicích vznikl florbalový superklub. „Efdéčko" je žlutomodré!

Donedávna se florbalová kvalita v Teplicích tříštila do dvou klubů - Dynama a Florbalu. Vzájemná derby byla sportovním svátkem, jsou už ale minulostí. V lázeňském městě totiž po půl roku trvajícím jednání vznikl nový superklub. Má žlutomodrou identitu a jmenuje se FD Teplice. „Oba kluby se dostaly na vrchol svých možností. Jakýkoliv další rozvoj v tomto konkurenčním prostředí by byl s největší pravděpodobností na úkor toho druhého. Spojení obou klubů je s výhledem do budoucna logické a přinese spoustu benefitů," je přesvědčený šéf nového klubu Tomáš Syryčanský.

Nový florbalový klub už intenzivně trénuje. | Foto: Florbal Dynamo Teplice

Jak představitelé „efdéčka" dospěli k novému názvu, vysvětluje místopředseda Jakub Podlucký. „Po úvahách ohledně názvu jsme nakonec zvolili FD Teplice, který vychází z obou současných klubů - písmeno F značí florbal, jakožto sport, který provozujeme, a také jako počáteční písmeno klubu Florbal Teplice; písmeno D pak zůstává jako připomínka druhého klubu - Dynama, stejně tak jako připomínka pokračujícího zapojení DDM Teplice do fungování florbalu v našem městě. Logo a další související prvky jsme nechali zpracovat profesionální grafiky, z jejichž návrhů jsme vybrali ten nejlepší. Základ tedy máme, nyní je třeba jej promítnout do všech oblastí klubu." Hráči všech kategorií se nemusí změn bát. „Naše snaha je, aby spojení pro členy obou klubů nebyla žádná revoluce, ale aby šlo spíše o evoluci. Vše půjde přirozenou cestou a pro nikoho to nebude žádná velká změna. U každé kategorie budou nadále působit trenéři, které daní hráči znají. Navíc je zde velká příležitost poznat nové přátele. U nejmenších kategorií bude zachováno stávající tréninkové prostředí. U starších kategorií se budou využívat všechna dostupná sportoviště, tedy nejen zmíněné haly, ale i další vnitřní a venkovní sportoviště," přidává Podlucký další informace. Teplické florbalové derby znovu vyhrál favorit Přečíst článek › Tomáš Syryčanský se zamýšlí nad tím, co projekt všem zúčastněným i těm, kteří nad florbalem teprve přemýšlí, má přinést. „Chceme rozvíjet jak výkonnostní, tak volnočasové florbalové odvětví, aby v Teplicích měl možnost sportovat a hrát florbal opravdu každý. Získáme tak dostatečný počet kvalitních trenérů, velkou nabídku sportovišť a jednotným řízením budeme svým členům moci nabídnout lepší a kvalitnější služby." Nová identita FD TepliceZdroj: FD Teplice Rozjezd „efdéčka" bude pozvolný. „V prvé řadě je nutné zaběhnout klasický režim, sjednotit své standardy, zvyknout si na nové spoluhráče a trenéry. To je úkol příští sezóny. V dlouhodobějším horizontu chceme vytvořit fungující sportovní oddíl, ve kterém bude moci hrát florbal každý nehledě na věk a výkonnost," snaží se Syryčanský nastínit základ klubové vize.