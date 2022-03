Jak jste prožívali dobu, kdy se nesmělo do haly? Jaké to pro vás bylo? I přes to, že se nesmělo do haly, tak jsme tým podporovali přes zavřené dveře teplické haly. I přes tyto omezení jsme se dokázali sejít a podporovat náš tým. Někdy počasí bylo dost proti nám, ale ani to nás nezastavilo. Po zápase jsme se šli pozdravit s hráči a poděkovali jim za výkony, které předváděli a stále předvádí.

V pátek hraje Svarog doma

Svarog do konce základní části čekají ještě dva zápasy. V pátek od 20 hodin hraje doma s Helasem Brno, o týden pozdějí se představí v Plzni, kde si to proti Interobalu rozdá v přímém souboji o druhou příčku.

Po různých změnách v opatření se nakonec mohli fanoušci do haly dostat, ale museli se prokazovat bezinfekčností. Vy jste stále zůstávali za dveřmi haly. Proč?

Jelikož jsme jedna parta, tak držíme při sobě. Z 80% nikdo nebyl očkovaný, tak se to nepůlilo na to, kdo půjde a kdo ne. Naopak jsme se všichni shodli na tom, že za těchto podmínek do haly nebudeme chodit a zafandíme si společně u haly.

Teď konečně můžete zase všichni společně fandit. Určitě jste byli po takové době natěšení.

Bylo to dlouhé. Ale nějak jsme to dát museli. První zápas jsme si nesmírně užili. Bylo vidět i na hráčích, že se jim hraje před diváckou kulisou úplně jinak než bez diváků. Teď už to naštěstí řešit nemusíme, soustředíme se na závěr sezóny a následující play off.

Byli jste teď na zápase Svarogu v Lovosicích, kde hrál s ústeckým Rapidem. Podle mnohých to byl od vás velký fanouškovský výkon.

My jezdíme ven jako jedni z mála ve futsalové lize. Výjezdy mají úplně jiný nádech než domácí zápasy, člověk si to užije na 110%. Snažíme se jezdit jak jen to jde, a neřešíme vzdálenost. Já za sebe můžu říct, že jsem s týmem projel hodně měst. Navštívil jsem několikrát Chrudim, byl jsem v Mělníku, České Lípě, Brně, Plzni, v Praze, a to jak na Spartě, tak na Slavii. Pak také v těch Lovosicích na derby s Ústím, a v plno dalších městech. Jezdil jsem jak za dob Balticflory tak i Svarogu.

Zdroj: Deník/František Bílek

Tak pojďme konečně k tomu derby v Lovosicích.

Na tento zápas jsme vyrazili společně netradičně vlakem. Sešlo se nás kolem třiceti, což je hodně slušný počet na nedělní večer. Cesta byla krátká, a zpříjemnili jsme si ji fanděním. Fandilo se cestou městem, v hale i po cestě zpět. Troufnu si říct, že atmosféru jsme dokázali vytvořit víc než solidní. Hráči to ocenili při dlouhé děkovačce.

Blíží se play off, plánujete nějaký výjezd na zápasy či nějakou choreografii?

Na play off se všichni připravujeme a doufáme, že se nás sejde dost. Určitě bychom chtěli vyrazit na nějaký zápas ven ale kam to bude, to je stále ve hvězdách. Co se týče choreografie, tak něco se řešilo, ale uvidíme, jak vše dopadne. Máme toho v plánu víc a doufáme, že se dočkáme i oslav s týmem v případě titulu. Věřím, že máme šanci ho konečně získat. Tým se několikrát obměnil, věřil jsem po každé, že na to máme, ale teď si myslím, že v tomto složení máme největší šanci na zisk titulu.

Co vaše skupina? Rozrostla se o nějaké nové členy?

Skupina se stále rozrůstá o nové členy. Někteří naopak přestali z pracovních důvodů chodit, někteří naopak zase začali. Jsme rádi že se scházíme na domácí zápasy v dobrých počtech a fandíme, co to jde společně.

Co vzkážete ostatním fanouškům? A samotnému týmu?

Choďte fandit! Není nic důležitějšího pro tým, než podpora svých fanoušků. Týmu chci říct jen to, že věřím že to tuhle sezónu dáme. Doufám, že společně zvedneme v Teplicích pohár nad hlavu! Svarog!!!