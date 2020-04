VV Svazu futsalu ČR před měsícem vydal stanovisko k aktuální situaci. Pokud nebude možné po 14. dubnu soutěže dohrát, mistrem se stane Chrudim, sestup nemine Vysoké Mýto a Hodonín. Druhá varianta počítala s dohráním základní části do konce měsíce a následně se zkráceným play off.

Názor Františka Bílka: Co by bylo férové?

Je zřejmé, že v průběhu května a června by šlo soutěže dohrát. Samozřejmě, že bez diváků, ostatně podobný osud čeká i naše fotbalové profesionální soutěže. Se zrušením dvou kol základní části by ale soutěž byla neregulérní, vždyť pořadí se ještě může změnit - poslední Mýto má teoretickou šanci na záchranu, Česká Lípa může proklouznout do play off a i na čele tabulky se ještě pořadí může promíchat. Otázkou také je, nakolik by byla soutěž regulérní, kdyby do ní nemohli zasáhnout cizinci. Po svém návratu, pokud k němu vůbec bude moct dojít, budou jistojistě v karanténě. A čekat na to, až jim skončí, by dohrání soutěže opět narušilo, vždyť by nemohli s týmy ani trénovat. I kvůli těmto nezanedbatelným faktům se jeví jako nejférovější soutěže ukončit, ale poháry ani medaile nepředávat, mistra nevyhlašovat. Při nasazení týmů do poháru by se svaz řídil doporučením UEFA.

Svarog Teplice nedávno nabídl na svém webu k svazovému stanovisku obsáhlé prohlášení. V něm se jednoznačně přiklání ke sportovní cestě. "Trváme na tom, že by se naše soutěž měla řádně a důstojně dohrát. Případný mistr, ať jim je kdokoliv, vzejde z hrací plochy a zaslouženě."



Vedení Svarogu si myslí, že by obě ligové soutěže šly dohrát i přesto, že by karanténa byla uvolněna až v květnu. "Do soutěže dáváme celé naše životy, emoce. Dále i nemalé finanční prostředky. Mohlo by se začít hrát později, třeba rovnou play off systémem, který navrhl a přijal výkonný výbor."

Do konce základní části zbývají jen dvě kola. Podle Svarogu je předpokladem souhlas ostatních klubů. Ty, které na sezonu již rezignovaly, by mohly nahradit další v pořadí. "I pro náš klub by to byla další zátěž. Museli by se nám vrátit hráči zpět ze zahraničí, ale soutěž by se uzavřela zcela důstojně a naše Česká republika by dodala do soutěže Ligy mistrů důstojného a zasloužilého mistra, nikoliv tzv. papírového."

V případě, že by soutěže nešly dohrát, jsou Teplice pro anulování celého ročníku. "Mistr ligy by nebyl definován, což bude zřejmě i závěr většiny evropských soutěží, jak je možno vidět i v ostatních sportech."