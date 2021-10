Oba týmy se už v lize utkaly, na začátku září Severočeši doma vyhráli 7:4, poslední gól do sítě Pražanů dával přes celé hřiště brankář Michal Hůla. V lize hrál Svarog naposledy v neděli, z Českých Budějovic vezl výhru 7:4, když branky dávali Adriano (2), Felipinho (2), Slavík, Matas a Varela. „Dvakrát jsme vedli o dvě branky, poprvé nás soupeř dotáhl. Po obrátce jsme přidali další branky a závěr jsme si už pohlídali,“ řekl klubovému webu teplický Martin Matas.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.