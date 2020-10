"Už to bylo hrozný. Nemohl jsem se na sebe podívat do zrcadla. Mám pěknou a štíhlou snoubenku, tak to je důvod mé snahy. Aby mi neutekla za hubeným," usmívá se Šebl. "Když se mi narodila dcerka, tak jsem přestal sportovat, zpohodlněl jsem. A protože rád jím, nabral jsem opravdu hodně kil. Přitom já byl vždy hubeňour,“ pokračuje.

Jeho motivací je také návrat k futsalu. "Chtěl bych začít hrát za béčko. Chybí mi to. Teď se o něj jen starám jako vedoucí. A třeba někdy na minutku nastoupit za ligové áčko," sní. "To bych ale musel dát dolu dalších dvacet kilo," vyprskne vzápětí smíchy.

Jaký je jeho recept na shazování kil? "Hubnu tak tři měsíce. Chodil jsem do posilky na pás, teď je ale zavřená, tak běhám doma. Od plavecké haly do Bystřan a zpět. Je to nějakých 6 kilometrů denně. Také nejím nic tučného a sladkého. A hodně zeleniny, ovoce. Hlavně jím celkově méně jídla, ale více porcí. Nejpozději jím v 6 hodin. Jestli mám hlad? Mám! Pořád! Pijiu vodu s citronem, to pomáhá. Jediné, co si neodpustím, je večer káva."



Šebl má živnost na zámečníka. Kdo si ale představuje, že spravuje zámky, je vedle jak ta jedle. "Všichni si myslí, že dělám zámky u dveří, ale já dělám se železem. Svařuji, montuji železné konstrukce. Děláme hlavně bagry do ciziny. Jsou to vykládací bagry do doku. Není to tak těžká práce," vykládá.

V minulosti založil futsalový klub Internazionale Teplice, později dostal nabídku od prezidenta Balticflory Michala Žáka ke sloučení. " S Internazionale jsme vyhráli okres, kraj, dvakrát jsme vyhráli krajský pohár, pak jsme v celostátním poháru dvakrát vyzvali Benago. Byli jsme vidět. Ozval se mi Michal Žák, že by chtěl udělat nějaký tým na bázi Čechů. Chvíli jsem váhal. Byl jsem hrdý, hlodalo mě to. O Michalovi jsem slyšel různé věci. Že už se spojil s Centuriony a nevyšlo to… Ale říkal jsem si, že na vyšší ligu peníze nemáme. Nechtěl jsem držet tým s tím, že by si kluci nemohli zahrát vyšší soutěž. To mi přišlo sobecký."

V první sezoně hrál Svarog, jak zněl nový název klubu, divizi, poté se naskytla možnost koupit nejvyšší soutěž. Šebl přijmul nabídku na vedoucího mužstva, v klubu je pilnou včelkou, která obhospodařuje řadu věcí. "Moje práce? Obnáší úplně vše. Třeba komunikaci mezi vedením týmu a kluky. Když cokoliv potřebují – třeba fitko, dresy, jejich komfort – tak to s pomocí Michala Žáka zařídím. Řeším výjezdy na zápasy, zápisy, jaké si vezmeme dresy… U domácího zápasu navíc obstarávám všechen jeho chod. Měl jsem i pár průserů. Vlastně jich bylo hodně. Někdy jsme se s Míšou i pohádali. Ale nějak to funguje, tak jsem rád," říká upřímně.

O Teplicích se tvrdí, že mají jen jeden cíl - vyhrát ligu. Šebl to potvrzuje. "Jednoznačně! To bychom se dostali do Ligy mistrů. A třeba bychom se tam potkali s Barcelonou. To by byla paráda! Teď máme dobré mužstvo. Měli bychom být vysoko. Je tu dobrá parta, skvělý trenér. Ale myslím, že se na 80% se sezona nedohraje. A pokud ano, tak to vidím na finále s Plzní. Chrudim a Sparta jsou dobrý, ale zatím mě přesvědčuje jen Plzeň. A ještě bude nahoře Slavia," tipuje vedoucí teplického Svarogu.