„Jsem ready! Den, kdy se pokusím oficiálně překonat Guinnessův rekord, se blíží. Adaptovaný na chlad jsem dostatečně,“ hlásí. „Nejtěžší je samozřejmě hlava v pohybu. Dvě minuty pod vodu na nádech je pro freedivera ale OK,“ přidává muž, který je v České republice v potápění na jeden nádech uznávanou celebritou.

V minulých letech posbíral několik prestižních umístění na tuzemských, evropských i světových šampionátech, v době pandemie koronaviru pak přiměl řadu do té doby otužováním nepolíbených sportovců i sportem nepolíbených lenochů k otužování.

Ostře sledované dobrodružství se mělo původně uskutečnit v Rakousku, konkrétně v ledovcovém jezeru Weissensee. Tento plán ale padl, dějištěm pokusu o rekord bude Lahošť na Teplicku. „Rakousko by bylo drahé a vinou restrikcím složité. Bohužel je možné, že obleva způsobí tání ledu, který jsme s kamarády pracně připravovali tak, aby měl tloušťku 30 centimetrů.“

Právě ta je jednou z podmínek k překonání Guinnessova rekordu. „Plave se pod souvislou vrstvou ledu jen v plavkách a plaveckých brýlích nebo potápěčské masce. Plavecká čepice ani nějaká další ochrana těla není povolena. Není také dovolené závaží, které freediverům může ponor ulehčit i o několik desítek procent. Tímto způsobem zatím žádný freediver nezaplaval více než Stig Severinsen,“ přibližuje Vencl.

Svůj záměr realizuje i v případě, že se ledová krusta po oteplování ztenčí. „V tom případě byl to nebyl rekord do Guinnessovky, o světový rekord by se ale jednalo. A až bude možnost, tak bych to pro Guinnessův rekord zopakoval pod tím tlustým ledem. I když mi jde hlavně o to, abych překonal sám sebe, o posouvání limitů,“ tvrdí odvážný Tepličan.

Český iceman má za sebou několik vydařených tréninků. Kromě toho se snaží i v mrazech chodit v kraťasech, velkým kamarádem mu je sud ledové vody. V předchozích dnech trénoval na různých místech republiky, na Teplicku je jeho oblíbenou destinací Barbora.

Zdroj: Youtube

Jak jeho tréninkový plán vypadá? „Moje tréninky, to je zejména plavání ve vodě, kterému se intenzivně věnuji od října. Plaval jsem dvakrát až třikrát týdně. Postupně jsem se dostal na zdravých 18 minut ve vodě o teplotě pod čtyři stupně a uplavaných 800 metrů. Kombinoval jsem to se statickými ponory v ledu, které běžně trvají více než 10 minut, a nakonec i ponory celého těla zádrži dechu kolem 2 minut. To je čas, který budu muset strávit pod ledem. Od poloviny prosince pak jednou týdně plavu na nádech 30 až 80 metrů ve vodě o teplotě nižší než tři stupně nebo pod ledem.

Co bude při pokusu o rekord nejvíce limitující? Vencl na jeden nádech zvládá uplavat v bazénu pod vodou 141 metrů, na suchu umí být bez nádechu osm minut. „Při tom rekordu nebude problémem vzdálenost, ale především zima. Pořád si otužuju hlavu, to je v ledové vodě úplně jiný level. Hlava si zvyká na nepříjemné pocity. Bolí to. Nejvíc trpí dutiny, ale bolest se dá zvládnout potlačit.

Jak samotná akce bude vypadat? „Mám za cíl uplavat pod ledem 80 metrů, je to zhruba minuta a čtyřicet. Budu přivázaný na ladně, jistit mě budou potápěči s přístroji. Na trase budou vysekané díry do ledu, kdyby se něco nepředvídatelného dělo.“

Vencla v jeho úmyslu podporuje nejen velké množství fanoušků, ale i několik známých sportovních osobností. Nedávno se byl otužovat s olympijskou vítězkou Evou Samkovou, která jeho počínání charakterizovala slovem „hustýýýýý!“ „Držím mu palce, ať ten rekord pokoří,“ přidala slavná snowboardistka.