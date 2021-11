Krupka v minulosti slavila dvakrát titul, poté ale málem zanikla; ničily ji problémy se hřištěm i s hráči. V této sezoně byla v nejvyšší soutěži nováčkem, i proto je pro ni celkové prvenství nadmíru cenné.

Jaký to byl zápas?

Byl to jeden z nejnáročnějších zápasů, co jsme kdy hráli. Všichni hráči si sáhli na absolutní dno. O to sladší to vítězství ale je. Zápas jsme si tak trochu zkomplikovali i sami vlastními chybami, dokázali jsme to ale ustát a stáhnout vítězství na svoji stranu.

Co tedy rozhodovalo?

Rozhodovaly maličkosti, svojí roli určitě hrála fyzička. Klíčové ale bylo, jak jsem zápas zvládli psychicky. I přes to, že chvíli před koncem soupeř srovnal skóre, dokázali jsme se navzájem podpořit a nezhroutit se z toho. Díky tomu jsme zápas tři minuty před koncem rozhodli. Chtěli jsme to ten den prostě víc. Zásadní roli určitě sehráli fanoušci. Celý zápas nás hnali dopředu. Díky zaplněné tribuně nás bylo na hřišti o jendoho víc.

Jak vypadala oslava?

Oslava byla samozřejmě velká. Po zápase jsme měli tradiční „třetí poločas", kde byly oba týmy i rozhodčí. Soupeřům se určitě sluší a patří také poděkovat. Hráli čestně a tvrdě, měli skvělou sezónu. Pak už se šlo ale stavit. Pro všechny z nás je to obrovské zadostiučinění, nejen kvůli téhle sezoně, ale i těm předchozím. Dva roky jsme strávili v druhé lize, pak přišla pandemie. Nikdo s námi před sezónou na titul moc nepočítal, nám se ale povedlo najít vítězný recept, byla to mimořádná sezóna. Nadšení je obrovské. Za to, čím jsem si v předchozích letech prošli, si to zasloužíme. Zároveň je to velká motivace dál pracovat.