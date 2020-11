Virtuální mistrovství světa se borcům z dubského Leonidas gym vydařilo

I přes koronavirovou pandemii se představili čeští muaythai zápasníci na světové akci. V termínu od 1. října do 10. listopadu se uskutečnilo Virtuální mistrovství světa IFMA 2020, do kterého se zapojilo osmnáct členů České Muaythai Asociace. Šest z nich se radovalo ze zisku medaile. Za Leonidas gym Dubí to byli Karel Franc, Tomáš Barták, Milan Gašperec a Nicol Černá.

Takhle si vedla Nicol Černá | Foto: archiv klubu