Jak jste si užil první svezení ve zbrusu novém tahači?

Jede se s tím bezvadně. Auto je nové, nic tam nevrže, je jak z fabriky (úsměv). Mám velikou radost, že jsem se mohl konečně svézt. Byla to dlouhá osmiměsíční pauza. Navíc těsně před uzavřením hranice jsem odletěl do Španělska a tam jsem uvízl.

Předchozí model VK50 jste inovovali na základě zkušeností z loňské sezony?

Přesně tak. Nové auto jsme postavili podle toho, co jsme modifikovali během loňské sezony. Myslíme si, že je to to nejlepší, co jsme byli schopni vyždímat z „vékáčka“. Uvidíme, co z toho bude. Víme ale, že všechno funguje.

Jak jste strávil tak dlouhou pauzu?

Jako každý rok jsem nabíral fyzičku. Když nám zavřeli posilovny, tak jsem cvičil v domácím fitku na terase. A na chatě jsem skákal po kopcích jak kamzík (smích).

Zdroj: Buggyra

Šampionát by měl odstartovat na konci srpna v Mostě. Jak se těšíte na tradičně největší závod sezony?

Je škoda, že tam nebudou desítky tisíc lidí jako normálně. Člověk fanoušky slyší, cítí, jak to burácí. To mi bude chybět, ale nic s tím nenadělám. I loni měli diváci v Mostě smůlu, když se nedělní závod kvůli dešti zrušil.

Sezona bude vinou pandemie zkrácena na šest závodů. Berete to spíš jako nevýhodu? Přece jen každý bodový výpadek přijde hodně draho.

Těžko říct. Když se něco pokazí, tak je to spíš nevýhoda. Pokud všechno klape, jak má, tak se člověk každé kolo modlí, ať už je konec. Já jsem radši, když je hodně závodů, protože si to víc užiju.

Jaké máte ambice? Naposledy jste skončil celkově třetí.

Chtěl bych zase útočit na nejvyšší příčky, uvidíme, jak to půjde. Poslední sezony jsem byl první, druhý a třetí, tak teď by se to mohlo otočit a jít to zase nahoru (úsměv).

Zatím závodíte alespoň virtuálně, jak vás to baví?

Je to úplně něco jiného. Nikdy jsem nehrál, moc mi to nejde a bolí mě z toho hlava. Mám to radši v reálu.