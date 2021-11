/ROZHOVOR/ Tomáš Vnuk patří k nejvýraznějším hráčům plzeňského Interobalu. Ve vyhrocených bitvách s Teplicemi dává hodně gólů, vidět je i díky svému temperamentnímu chování. Není proto divu, že na něj fandové Svarogu mají pifku. Jinak tomu nebylo ani v pátek, kdy Plzeň na Stínadlech remizovala 3:3.

Plzeňský Tomáš Vnuk, pod ním brankář Teplic Michal Hůla | Foto: Deník/František Bílek

Jaký to byl zápas?

Pro celou Plzeň těžký, protože Teplice hrály dobře. Celou dobu hrály na šest lidí, my na osm, pak jsme to stáhli na sedm. Bylo to nahoru a dolů. Myslím, že fanouškům se to muselo líbit. Jen tam byly nějaké momenty, které do futsalu nepatří.