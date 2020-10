Pořadatelé volejbalových turnajů smíšených družstev a dámských šestek plánovali na prvý říjnový víkend nulté kolo 22. ročníku Teplická VOSA. Vše bylo jinak.

Tým Počkej Teplice | Foto: VOSA Teplice

V sobotu měla hrát smíšená družstva nasazená do skupiny A a B, v neděli poté ženy skupiny A a B. Koronavirová epidemie však nedovolila soutěž zahájit. Nulté kolo je tradičně kvalifikací přihlášených družstev do výkonnostních turnajových skupin. Do soutěže se přihlásilo dvacet pět smíšených družstev a osmnáct dámských šestek. Počet přihlášených nasvědčuje tomu, že turnaje VOSy jsou herně i společensky přitažlivé.