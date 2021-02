Dynamo se pro své hráče a hráčky snaží připravovat celou řadu "distančních" akcí. "Snažím se být v tomto směru co nejaktivnější. Průběžně pořádáme celoklubové výzvy pro všechny své členy, kde se je snažíme udržet v pohybu. Tyto aktivity průběžně obměňujeme, aby u dětí neopadl zájem. Jednotliví trenéři navíc pro své kategorie vymýšlí online tréninky, kvízy a podobné činnosti," přibližuje Miroslav Valter, který má momentálně na starosti právě celoklubové výzvy.

Dobu, kdy haly zůstávají pro amatéry zavřené, se snaží Tepličtí naplno využít. To, že sportovní činnost stojí, se snaží vedení Dynama brát pozitivně. Přesvědčují o tom i Valterova slova. "Pro nás je to nová příležitost a výzva. Snažíme se naplánovat činnost na pocovidové období, vzdělávat se pomocí online seminářů, připravovat pro děti i v této době nějaké aktivity, jak už zaznělo, a chystáme i jeden velký projekt, na kterém usilovně pracujeme; máme teď na něj alespoň více času."

Velká zodpovědnost nyní leží na samotných rodičích, kteří by dětem měli ukazovat cestu ke sportu. I v složitém období zákazů a špatného počasí je plno možností, jak je vést k aktivnímu životu. Takový názor má i Jakub Podlucký. "V dnešní době jejich význam obrovsky narostl. Jsou prakticky jediní, kteří mohou děti namotivovat a přinutit je alespoň k nějakému pohybu. Můžou pomoc zahnat hrozbu vlastní pohodlnosti a ztráty motivace. Ta je v kombinaci s dnešním online světem hodně riziková. Trenéři mohou po dětech požadovat aktivitu, ale její realizaci zajišťují a kontrolují právě rodiče. Po opadnutí covidu to budou zase oni, kdo musí dítě dovést ke sportu znovu, tak jako jej k němu dovedli už jednou na začátku."



Vrátí se Dynamu všichni sportovci? I tato otázka se nabízí. "Pravděpodobně ne. Největší problém bude zřejmě u nejmladších kategorií, kde vazba ke klubu a sportovní návyky nejsou ještě tolik zakořeněné. A pak také u dětí, u kterých sportovní iniciativa vychází zejména ze strany rodičů. Také předpokládáme, že fyzická kondice některých dětí nebude taková, jaká byla při herním vytížení," míní Podlucký.

Recept na to, jak ze zapeklitého problému ven, manažer a trenér Dynama má. "Myslíme si v klubu, že východiskem je testování, o kterém se mluví v souvislosti s obnovením školní docházky. Pokud by všichni pravidelně podstupovali toto testování, nic nebrání tomu, aby se mohli zapojit i do tréninkové činnosti. Zpočátku třeba jen v menších skupinách."



Podle Dynama by školy měly být prioritou. "Absolutní! A je smutné, že se v našem státě řeší více hospody a jiné podobné věci. A že tlak sportovních organizací na restart byl utlumen otevřením profesionálních soutěží. Jak absence sportu, tak distanční výuka mohou mít velmi negativní vliv pro budoucí generace. Pokud by byly v praxi zavedeny různé snadno proveditelné a rychle vyhodnotitelné testy, nebyl by problém v zachování školní výuky i amatérského sportu," přidává Valter.



Zmiňovaný negativní vliv už oba funkcionáři pozorují. "Například některé děti přestávají komunikovat. Motivovat je k nějaké činnosti dá čím dál tím větší práci. Ale snad to současnou generaci nepoznamená fatálně. Ztratili jsme rok. Nyní bude na rodičích a trenérech, aby hráče dostali zpět ke sportu a dokázali ztracený rok napravit. Pokud to bude znamenat ztrátu několika olympijských medaili, nic se nestane. Horší bude, když některá generace děti ztratí vztah ke sportu obecně," zakončuje Podlucký.