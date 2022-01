„Mysleli jsme, že je nenahraditelný, že to nedáme. Měli jsme obrovský strach, jak to s teplickým klubem bude dál. Mákli jsme si a zvládli to. Všichni se snažíme jít v jeho šlépějích, pokračovat v jeho odkazu, hodně nás toho naučil,“ vzdává Ditrich svému sportovnímu i lidskému vzoru hold.

Ditrichovi i jeho kamarádovi a kolegovi Petru Radoušovi pomohlo to, že po přesunu z Letné do areálu Teplických strojíren Proftovi pomáhali s různými záležitostmi, především s papírováním. „Pár let před svou smrtí to nechával na mně, já se to tak mohl pomalu naučit. Třeba jednání s městem a tak podobně,“ vzpomíná Radouš.

Teplické vzpěrače jejich táta Václav Proft poprvé rozesmutnil

A jak by oba Profta charakterizovali? „On byl nesmírně trpělivý. Když byl někdo natvrdlý, tak se mu snažil věci vysvětlit, mít pro něj pochopení. Horší to bylo, když někdo dělal voloviny, to pak dokázal i bouchnout,“ loví Ditrich ve své paměti. „Já si vzpomínám, že měl úžasnou paměť. Věděl, kdy má kdo narozeniny, pamatoval si jeho výkony a dokázal odhadnout, kolik asi na závodě dá,“ přibližuje Petr Radouš. „Stačilo mu se na závodníka kouknout, dokázal hodně odhadnout. A ta paměť. On nepotřeboval žádné tabulky, všechno si pamatoval a na základě své paměti si dokázal leccos vypočítat,“ doplňuje Ditrich svého kolegu.

Oba dva imponovala především jeho lidská stránka. „Všem se nám snažil pomoct. Vyslechl si každého, jeho trápení. A svoje trápení najevo nedával, i když třeba se svou nemocí si musel neskutečně vytrpět,“ zalesknou se Ditrichovi oči.

Václav Proft zemřel 18. ledna 2019 ve věku nedožitých 76let. Jeho slibně se začínající sportovní kariéru uťala Bechtěrevova nemoc. Jeho lásku k vzpírání ale nezastavila, věnoval se mu coby trenér a šéf teplického vzpěračského oddílu.