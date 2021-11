Nejprve k losu domácího poháru. Přisoudil vám Chrudim, budete s ní hrát doma. Jste s losem spokojený? Není to předčasné finále?

Jsem spokojený. Pokud chceme vyhrát pohár, tak musíme porazit Chrudim, když nám ji vylosovali. Je jedno, že v semifinále. Hlavní je, že hrajeme doma. Neříkal bych tomu utkání předčasné finále. Slavia má totiž v této sezoně silný tým. Musím říct, že má štěstí na los (v semifinále bude hrát s Mělníkem, v předchozích kolech se utkala s týmy z nižší soutěže – pozn. autora), ale my si po výhrách nad Spartou a Plzní nestěžujeme.

Aspoň jste si zahráli se silnými celky, že?

Ano. Pro náš nový tým je totiž potřeba co nejvíc zápasů se silnými týmy. Každým takovým zápasem sbíráme zkušenosti. Noví hráči ze zahraničí si musí ligu okouknout, pro cizince je ta naše liga specifická, hlavně je náročná fyzicky.

Ligu vedete, i tam můžete být spokojeni. Jste favorit na titul?

V lize je tabulka nepřehledná, protože týmy nemají odehraný stejný počet týmů. Oproti minulým sezonám je slabší Sparta. Na finále mají čtyři týmy - my, Chrudim, Plzeň a Slavia.

Jak se vám líbí hra, kterou Teplice předvádějí?

Jsem strašně rád, že za krátkou dobu hrajeme futsal podle představ trenéra Guimaraese. Odvádí u nás velmi kvalitní práci. Podle mě to je nejlepší trenér, který v Teplicích kdy byl. Ví, co dělá, z polotovaru postupně připravuje velmi kvalitní jídlo. Pracujeme hodně fyzicky i takticky. Tým ví, co hrát, plní pokyny trenéra.

Přitom na začátku sezony to růžově nevypadalo…

Když si vzpomenu, že na konci července jsme neměli trenéra a snad ani pořádně hráče, tak je to teď po čtvrt roce velká změna. Je tu kvalitní mančaft, který může hrát o titul.

V pátek hrajete doma s Plzní, která se parádně předvedla v Lize mistrů…

Plzeň jsem viděl v Lize mistrů. Možná je tam soupeři podcenili, ale postoupila zaslouženě. Má také dobrého trenéra, dobrou strukturu kádru. Nebyl jsem překvapený, o kvalitách Plzně jsem věděl. Plzeň má našlapaný tým, po Lize mistrů si věří. V poháru to bylo něco jiného, tam jsem viděl, že Interobal moc postoupit nechce. Podle mě chtějí opakovat to, co už se stalo v minulosti – porazili jsme je v poháru, ale v lize jsme pak prohráli. Teď to snad bude jinak.

Jaký duel můžou fanoušci v pátek očekávat? Bude to vrchol podzimu?

Čeká nás zajímavý zápas, ale vrchol podzimu to nebude. Nás čeká těžký listopad a prosinec, máme tam všechny silné týmy, Chrudim dokonce dvakrát. Pokud se nám povede postoupit do finále poháru, tak nás čeká ještě do konce roku boj o pohárový titul. Věřím v pátek ve velkou podporu fanoušků a také v to, že hráči opět dodrží pokyny trenéra a na hřišti budou skvělí.