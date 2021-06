Duchcovská Bažantnice byla v obležení žákyň a žáků základních škol z celého okresu. Právě jim je určená soutěž, která se koná na památku mladičké duchcovské atletky.

Vzpomíka na Vivien

Byla krásná jako obrázek, zkrátka roztomilé děvčátko. Vivien Čechová, usměvavé, pohodové a velmi aktivní děvče. Už 14 let není mezi námi, talentovaná atletka z Duchcova podlehla zákeřné nemoci v první polovině roku 2007. V každém závodě končila na stupních vítězů. Kromě pohybu milovala i zvířata, snila o povolání zvěrolékařky, o svém ranči. Nebylo jí přáno. Marie Polívková, která ji trénovala, na ni i po letech vzpomíná s láskou a bolestí v srdci. „Je nezapomenutelná, jedinečná. Stále jí mám v srdíčku a navždy mít budu," vzpomíná a slzy se jí derou do očí. Na počest malé Vivien se v Duchcově koná každý rok memoriál ve skoku do dálky. Zařadil se po bok jiného memoriálu, který nesl jméno Jarušky Kršňákové. I tu stihl podobný osud jako Vivien. „Jaruščin memoriál byl naposledy v roce 2016. Pak už nebyl nikdo z jejího příbuzenstva na živu. Uskutečnilo se 40 ročníků," informuje Polívková.

„My jsme čekali více závodníků. Doufali jsme, že budou po koronavirové pauze natěšení. Tradičně nás zklamaly starší žákyně, dorazily jen dvě! Jejich nechuť sportovat je již smutnou tradicí. Vynahradily nám to alespoň výsledky rekordmanů. Hrdličkové 477 a Beárdošových 549 centimetrů jsou pěkným počinem," zhodnotila závody Marie Polívková, šéfka duchcovského atletického klubu.

Výsledky

Předžactvo: 1. Veronika Dvořáková (ZŠ J. Pešaty Duchcov) 233cm a Jiří Štajer (ZŠ A. Sochora Duchcov) 280 cm, 2. Matyáš Kříž (ZŠ J. Pešaty) 236 cm a Marie Týrová (MŠ Duchcov) 217 cm, 3. Adam Havelka (ZŠ Nové lázně Teplice) 222 cm a Soňa Vostrá (ZŠ Osek) 212 cm.



Nejmladší žactvo: 1. Adam Vondráček (ZŠ J. Pešaty) 367 cm a Tereza Nosová (ZŠ J. Pešaty) 366 cm, 2. Matyáš Vondráček (ZŠ J. Pešaty) 334 cm a Anneli Henychová (ZŠ Metelkovo náměstí Teplice) 353 cm, 3. Lukáš Kožíšek (ZŠ Buzulucká Teplice) 326 cm a Šárka Škuthanová (ZŠ Zabrušany) 343 cm.

Mladší žactvo: 1. Josef Eliáš (ZŠ Bílá cesta Teplice) 459 cm a Nela Hrdličková (ZŠ Buzulucká) 477 cm, 2. Jan Valenta (Gymnázium Duchcov) 438 cm a Zuzka Markowiczova (Gymnázium Duchcov) 416, 3. Jan Havelka (ZŠ U Nových lázní) 372 cm a Tereza Hedvábná (ZŠ J. Pešaty) 395 cm.

Starší žactvo: 1. David Beárdoš (ZŠ Metelkovo náměstí Teplice) 549 cm a Karolína Voháňková (ZŠ Košťany) 476 cm, 2. Neil Jonáš Head (ZŠ Metelkovo náměstí) 498 cm a Kristýna Šlapničková (ZŠ J. Pešaty) 325 cm, 3. Milan Drdlík ZŠ J. Pešaty) 431 cm a Lucie Košková (ZŠ J. Pešaty) 227 cm.

Starší žactvo - na stupních vítězů Voháňková a BeárdošZdroj: AK Duchcov