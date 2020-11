Zemanová veze evropský bronz! Je to můj největší úspěch, řekla

Fantazie! Teplická judistka Věra Zemanová získala na mistrovství Evropy do 23 let v Poreči bronzovou medaili. Ve svém posledním vystoupení v soutěži zdolala na wazari Rusku Nagučevovou a velká euforie mohla naplno propuknout. „Že to takhle půjde, jsem opravdu nečekala, beru to jako svůj největší úspěch,“ vzkázala šťastná česká reprezentantka. Jedinou přemožitelku našla v pozdější šampionce Pleuni Cornelisseové z Nizozemska.

Věra Zemanová a její trenér Václav Prokeš | Foto: soukromý archiv Věry Zemanové