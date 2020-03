Znáte tu klasickou písničku od Michala Tučného Když si báječnou ženskou… Miroslav Vrátný takový příběh zažívá v realitě, jen si místo báječné ženské vzal ženskou šílenou. Je totiž manželem triatlonistky a vytrvalkyně Aleny Vrátné, tedy ženy, která dokáže naplavat kilometry v ledové vodě, pak hupsnout na kolo a ujet na něm 180 kilometrů a to vše zakončit běžeckým maratonem. A Miroslav Vrátný je první člověk, který ji pak v cíli chytí do náruče.

Jaké to je žít vedle sportovce, který vyhledává extrémy, popere se s triatlonem v poušti, umí 24 hodin v kuse jen makat? Miroslav Vrátný je své ženě obrovskou oporou a navíc i supportem. On totiž závody prožívá s ní.

„Složitost v tom nevidím, jde o třicet let budování krásného vztahu, tolerance mezi průmyslem a sportem, pokora a vzájemná úcta. Po krátké době už je to životní styl, který mě nyní řadu let těší a naplňuje,“ vypráví Miroslav Vrátný. Svou ženu doprovází do destinací, kam by si normální člověk na dovolenou nezajel. Zná partu kolem špičkového českého triatlonisty Petra Vabrouška, který ho nazval skvělou závodní oporou. Miroslav Vrátný vidí velké závody své manželky jako zkušenost a setkání.

„Já to cítím tak, že jde vždy o setkání úžasných lidí. Takže jednoznačně u mě je závodem číslo jedna Winterman v roce 2015 s krásnou „peškovsko-motolskou“ myšlenkou a spoustou nových přátel. A první Alenky Ironman v Rothu byl úžasný, hlavně divácky nezapomenutelnou atmosférou. A nejtěžší to bylo v Pyrenejích, kde první support byl náš syn a to byl citový prožitek s velkou dávkou strachu o své blízké,“ popisuje Vrátný.

Je vlastně sběračem dobrodružství a nových věcí. Má nějaké osobní přání, kde bych chtěl být své ženě nablízku? „Nemám žádná exotická přání, jako Jižní Afrika, Aljaška nebo Maroko. Hlavně si vždy přeji, abychom se pohybovali v dosahu mého suportího vozidla, kde mám své zázemí a v rámci dlouhých cest navštívili a poznali historii a kulturu jiných zemí. A na podzim vzhůru na Elbu,“ směje se Miroslav Vrátný.