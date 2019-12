Handicapovaná atletka TJ Zdravotně postižených Nola Teplice Martina Šimonová získala nedávno na para atletickém mistrovství světa v Dubaji bronzovou medaili ve vrhu koulí. Pro 31letou Šimonovou je to životní úspěch.

Martina Šimonová z Teplic | Foto: soukromý archiv Martiny Šimonové

„Není to jen má zásluha, ale hlavně mého trenéra Standy Štastného. Je to nejen můj trenér, ale i kolega a kamarád. Člověk bez kterého by sportovní úspěch nebyl úspěchem. A bez kterého bych hlavně nebyla tam,kde teď jsem. Je to i jeho úspěch a já jsem opravdu šťastná a hrdá, že mým trenérem je,“ vyznává se Šimonová. „Připravujeme se spolu velice intenzivně už pět let a začíná nám to nést ovoce,“ přidává.