Už je to 30 let, kdy byl košťanský oddíl založení. O jeho vzniku vypráví Ladislav Navrátil, který byl se svými dvěma bratry Jaromírem a Františkem u toho. „V dubnu 1991 byl v časopisu Reflex článek o stolním táhlovém hokeji Stiga Game. Byl o mistrovství Evropy, které se hrálo ve švédském Lundhu. S bratry a Josefem Moučkou jsme se rozhodli založit u nás v Košťanech klub. Jeho prezidentem byl zvolený Jaromír, s Pavlem Žitňanským jsme byli členy výboru. Už o rok později byla podle Československé unie HSH centra stolního hokeje v Brně, Svitavách, Praze, Plzni, Martinu, Košicích, Holicích v Čechách a u nás. Hrála se Košťanská liga, hráči z Košťan startovali v republikových i mezinárodních soutěžích. Úspěšně reprezentovali nejen Košťany, ale celý region."

Soutěže:

KOŠŤANSKÁ STOLNÍ HOKEJOVÁ LIGA: v letech 1991-1994 startovalo celkem 31 hráčů z Košťan (Jaromír Navrátil, Ladislav Navrátil, František Navrátil, Petr Prokop, Stanislav Švarc, Josef Bubela, Jiří Kašpar, Miroslav Málek, Petr Čoček, Miloslav Kučera, Radim Doležal, Jan Tischer, Josef Moučka, Rudolf Suchý), Ústí nad Labem (Petr Zahradník, Petr Jarolím, Pavel Kučera, Miroslav Weiss, Josef Straka, Hrubeš), Kamenného Pahorku (František Žitňanský, Pavel Žitňanský, Martin Žitňanský), Teplic (Aleš Muzika, Martin Uhrik, Martin Kogut, Lenka Kogutová, Miroslav Mach, Martin Pavel, Jiří Vaňhara) a Mostu (Jiří Hudec). Závodník, který v utkání porazil či remizoval s hráčem republikových soutěží, získal láhev chutného moku.

Sezóna 1991 – 1992: 23 hráčů každý s každým dvakrát. Zvítězil Jaromír Navrátil, 44 utkání, 43 výher, 1 prohra, skóre 301:39 a 86 bodů.

Sezóna 1992 – 1993: 25 hráčů, dvě skupiny, ve skupině každý s každým dvakrát,poté play-off. Ve finále porazil Jaromír Navrátil Miroslava Weisse 3:2 na zápasy.

Sezóna 1993 – 1994: 22 hráčů, 1.liga a 2.liga každý s každým dvakrát. Vítězové – 1.liga: Jaromír Navrátil, 2. liga: Petr Čoček.

DAVAY CUP – MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČESKOSLOVENSKA, 1. 6. 1991,Brno: Startovalo 75 hráčů z ČSFR, Francie a Švédska. Vítěz Göran Agdur (Švédsko), 6. Ladislav Navrátil (pohár týdeníku Gól pro nejlepšího čs. hráče), 8. Jaromír Navrátil. První finanční odměny pod dohledem státního notáře.

ČESKOSLOVENSKÝ, ČESKÝ POHÁR – v letech 1991-1994 startovali v soutěžích národního poháru hráči oddílu Jaromír Navrátil, Ladislav Navrátil, František Navrátil, Pavel Kučera, Petr Jarolím, Petr Zahradník, Miroslav Málek a Jiří Hudec. Národní pohár se skládal ze série několika turnajů, ze kterých se určilo celkové pořadí Poháru. Z celkového pořadí postoupilo 36 nejlepších hráčů + 4 pořadatele na Mistrovství republiky.

Nejlepší umístění hráčů SHL Košťany:

1991: v turnaji Mazeta Cup v Praze 8. místo František Navrátil. Celkově zvítězil Vladimír Studnička (THC Stiga Plzeň), 11. Ladislav Navrátil. Startovalo 98 hráčů.

1992: v turnaji Osen Cup v Jičíně 5. místo Ladislav Navrátil. Celkově startovalo 100 hráčů a zvítězil Vladimír Studnička (THC Stiga Plzeň), 8. Jaromír Navrátil.

1993: v turnaji v Milovicích 10. Ladislav Navrátil. Celkově zvítězil opět plzeňský Vladimír Studnička, 16. Jaromír Navrátil. Startovalo 82 hráčů. Nejlepší obránce 1. Vladimír Studnička (THC Stiga Plzeň), 3. Ladislav Navrátil; nejlepší útočník Pavel Plešák (THC Stiga Plzeň), 19. Jaromír Navrátil.

1994: v turnaji v Jičíně 9. místo Miroslav Weiss. Celkově z 87 hráčů vyhrál Pavel Plešák (THC Stiga Plzeň), 18. místo Miroslav Weiss.

MISTROVSTVÍ ČESKOSLOVENSKA, ČESKÉ REPUBLIKY – z oddílu se v průběhu let 1991-1993 kvalifikovali Jaromír Navrátil, Ladislav Navrátil, František Navrátil, Petr Jarolím, Petr Zahradník, Miroslav Weiss, Jiří Hudec, Josef Straka, Aleš Muzika a Martin Uhrik.

1991, Brno: 1. Pavel Chaluš (THC Stiga Plzeň), 10. Jaromír Navrátil. Družstva: 1. THC Stiga Plzeň, 5. SHL Košťany/HCS Gunners Beroun (Jaromír Navrátil, Ladislav Navrátil, František Navrátil, Miroslav Záruba, Stanislav Stibůrek a Karel Fait).

1992, Plzeň: 1. Pavel Plešák (THC Stiga Plzeň), 11. Jaromír Navrátil. Družstva: 1. THC Brno Crocodiles, 5. SHL Košťany (Jaromír Navrátil, Ladislav Navrátil, František Navrátil, Petr Zahradník, Petr Jarolím).

1993, Most: Mistrovství pořádala SHL Košťany, které se mělo konat v prosinci 1993. Bohužel v Košťanech nebyly k pronájmu hrací prostory, smlouvu o pronájmu, která byla podepsána v Teplicích v Kulturním domě Bonex v Lipové ulici, vypověděl nový majitel. Nakonec Košťany pořádaly MČR v Mostě v Kulturním domě Repre ve dnech 15. - 16.ledna 1994. Aby trápení nebyl konec, tak v průběhu šampionátu došlo v noci ze soboty na neděli k vloupání do uzamčeného sálu a krádeži zlatého poháru pro mistra republiky v kategorii žen, magnetofon a dvou reprobeden… V soutěži zvítězil Vladimír Studnička (THC Stiga Plzeň), 16. Petr Jarolím. Družstva: 1. THC Stiga Plzeň, 6. SHL Košťany „A“ (Jaromír Navrátil, Ladislav Navrátil, Petr Jarolím, Petr Zahradník, Miroslav Weiss), 14. SHL Košťany „B“ (František Navrátil, Aleš Muzika, Martin Uhrik, Josef Straka, Jiří Hudec).

MISTROVSTVÍ EVROPY – 29. 4. - 3. 5. 1992,Brno. Startovalo 75 hráčů z ČSFR, Švédska, Finska, Francie a Japonska. 1. Mikael Kratz (Švédsko), 22. Jaromír Navrátil, 47. Ladislav Navrátil, 54. František Navrátil, 66. Petr Zahradník, 72. Petr Jarolím. Družstva: 1. Švédsko „A“, 2. ČSFR „A“, 7. ČSFR „B“ (kapitán týmu Jaromír Navrátil). Nejlepších 32 hráčů z ME postoupilo do Světového poháru.

SVĚTOVÝ POHÁR – 1. Jacob Lindahl (Švédsko), 20. Jaromír Navrátil.

OPEN INTERNATIONAL DE FRANCE – MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ FRANCIE – 20. 6. 1992, Paříž. Startovalo 36 hráčů z Francie, Švédska, Japonska, Finska, Německa a Československa. Vyhrál Claus Haldin (Švédsko), 12. Jaromír Navrátil, 20. František Navrátil, 21. Ladislav Navrátil.

POČET STARTŮ ZA ČSFR – 70 utkání Jaromír Navrátil (Francie 26, Finsko 23, Švédsko 16, Německo 4, Japonsko 1), 36 utkání Ladislav Navrátil (Francie 19, Finsko 6, Švédsko 5, Německo 5, Japonsko 1), 25 utkání František Navrátil (Francie 10, Švédsko 5, Finsko 5, Německo 4, Japonsko 1).

HISTORICKÝ ŽEBŘÍČEK ČESKÉHO POHÁRU 1991 – 2020 – 1. Jan Dryák (Big band Praha) 15647 bodů, 251. Jaromír Navrátil 374 bodů,274. Ladislav Navrátil 324, 341. František Navrátil 190, 933. Miroslav Málek 21 bodů. Celkem je klasifikováno 1343 hráčů.

Po šampionátu v Mostě zastavili svou činnost František Navrátil a selhání v utkání o bronzovou medaili v družstvech Ladislav Navrátil. Po odehrání turnaje Českého poháru v Holicích (26.) přerušil také činnost Jaromír Navráti. A tím celý oddíl.

Po přerušení činnosti oddílu SHL Košťany přestoupili ústečtí hráči Zahradník, Jarolím, Weiss, Kučera, Straka a Hudec z Mostu do týmu SHL Severní Čechy.

Nejlepší umístění hráčů SHL Košťany ve světovém žebříčku ITHF:

J. Navrátil - 31. místo červenec 1992; 88.místo leden 1994;

L. Navrátil - 64. místo červenec 1992; 53.místo leden 1993;

F. Navrátil - 59. místo červenec 1992; 110.místo květen 1993;

M. Málek - 572. místo září 1992;

P. Zahradník - 101. místo prosinec 1994; za SHL Severní Čechy 79.místo duben 2000;

P. Jarolím - 101. místo říjen 1993; za SHL Severní Čechy 98. místo listopad 1999;

M. Weiss - 83. místo prosinec 1994, za SHL Severní Čechy 49. místo 1999;

J. Straka - 433. místo listopad 1994; za SHL Severní Čechy 338. místo březen 2000;

P. Kučera - 166. místo červenec/září 1993;

J. Hudec - 122. místo listopad 1994; za SHL Severní Čechy 52. místo březen 1999.