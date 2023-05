O povaze nynější velké proměny Komerční banky svědčí i fakt, že její význam vysvětlují ve vybraných městech ČR samotní členové představenstva. Jejich přítomnost v Ústí nad Labem jsme využili pro rozhovor s generálním ředitelem KB Janem Juchelkou.

S novinkami seznámil zaměstnance banky v ústeckém hotelu Clarion generální ředitel KB Jan Juchelka. | Foto: KB

Můžete přiblížit, co zahrnujenová éra v činnosti KB?

Nová éra bankovnictví KB je zřejmě největší digitalizační projekt v ČR, který je zde i vymýšlen, designován, investován a implementován. Podporuje naši ambici posunout KB na novou úroveň výkonnosti ve vztahu ke klientovi i našim zaměstnancům. To, co reprezentuje novou éru KB před klientem, je nový způsob obsluhy ať už prostřednictvím nového mobilního a internetového bankovnictví nebo přímo na pobočkách. V každém z těchto třech míst klient nachází něco nového stejně jako v nové appce. Ta je uživatelsky daleko příjemnější než cokoliv, co na trhu existuje. V internetovém bankovnictví klient vidí naprosto stejný design a funkcionality jako v mobilu, což není na trhu standardem.

Jak se mění v nových podmínkách pobočky banky?

Pobočky, kde nás klient může fyzicky najít, jednu po druhé modernizujeme. Nejbližší je nyní v Mostě. Jde o nový design, jež je ergonomicky lepším pracovním místem pro naše kolegy i pro klienta. Takto upravených poboček dnes máme necelých dvacet a v tomto moderním hávu jich chceme mít všech 200.

Jaké jsou speciální vazby KB na Ústecko?

S managementem KB jsme zavítali do Ústí nad Labem, abychom se setkali s našimi kolegy z různých koutů regionu. Vyznával jsem se před nimi, jak je tento region pestrý a snoubí se tu nádherná příroda s poctivou, drsnou průmyslovou tradicí. KB umí na obou těchto pilířích stavět. V regionu máme pevné a desetiletí trvající vztahy s významnými firmami a současně zde aktivně spolupracujeme i se samotným městem Ústí nad Labem. Města, regiony a municipality jsou dnes tahouny investičního financování v ČR. A my rádi podporujeme investice, což je tady v Ústí například modernizace nemocnice, kde se podílíme na financování výstavby nového pavilonu. V soukromém sektoru podporujeme firmy jako je Lovochemie, Preol či Spolchemie nebo nově vzniklé společnosti jako je Farma Tušimice. To všechno jsou klienti, kterým pomáháme financovat jejich další rozvoj.

K budování sítě sdílených bankomatů významně přispěla i KB. Co jí k tomu vedlo?

KB iniciovala projekt, který soustředí dohromady bankomaty zatím čtyř bank a věřím, že další budou přibývat. Byla tak vytvořena největší flotila bankomatů v ČR, což je přibližně dva tisíce strojů. V obchodních domech jich může být velké množství, a naopak v některých menších obcích či na odlehlejších místech chybí. Naším cílem je nechat klienty hlasovat, kde by rádi viděli svůj bankomat. Tím se sníží jejich počet třeba na místech, kde jich je příliš a převedou se tam, kde naopak chybí nebo se zruší a ušetří za jejich provoz.