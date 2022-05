Preferuji kolektivní sporty. Legrácky a hecování mě baví, říká Karrmann

Máte nějaký svůj osobní sportovní rekord? V jakém sportu a co?

Žádný sportovní rekord se kterým bych se mohl pochlubit asi nedržím. Jednou bych si však chtěl jeden vytvořit a to uběhnutím maratonu nebo alespoň půl maratonu. Zatím ale nemám moc času na pořádný trénink, tak snad později, až pověsím kopačky na hřebík.

Zaměstnanecká liga Deníku.Zdroj: Deník

Komu byste dali červenou kartu a proč?

V současné době asi jednoznačně ruské invazi na Ukrajinu! Jsem moc rád, že v naší společnosti se snažíme pomáhat Ukrajině, organizovali jsme sbírku, snažíme se zaměstnat ukrajinské uprchlíky.

Můj sportovní vzor?

Nemám, žádného konkrétního sportovce, který by byl od dětství můj velký vzor. Obdivuji spoustu českých sportovců, kteří to díky své píli dotáhli ve svých sportech daleko Jágra, Nedvěda, Ledeckou a další.

Mé sportovní začátky? Sportuji rád?

Jako malého mě to táhlo hodně k hokeji, zřejmě proto, že táta ho kdysi hrál. Ale na hokej jsem neměl úplně dispozice a řekl bych, že ani nebyl tak dostupný jako je dnes. Takže jsem někdy v 6 letech začal s fotbalem ve Spartaku Bystřany a hraji ho až do dnes, je to moje celoživotní láska. Často i manželce z legrace říkám, že na prvním místě je fotbal a až pak teprve rodina. (smích)

Co děláte pro svou kondici?

Stále hraji fotbal závodně v okresním přeboru za Rtyni nad Bílinou. Rád jezdím na kole, hraji hokej, tenis a badminton. V podstatě mám rád všechny sporty.

Na co se jen málokdy zapomenete dívat v televizi?

Jako správný sportovec se rád podívám na jakýkoliv sport od tenisu, přes cyklistiku a hokej až na biatlon a plážový volejbal. Každý den se rád podívám na branky body vteřiny.

Který sportovec vás v poslední době nejvíc potěšil, překvapil?

Ze zahraničních sportovců je to Karim Benzema, který má neuvěřitelnou sportovní formu a z českých sportovců mě nejvíce potěšili Ester Ledecká a Lukáš Krpálek, kteří obhájili zlaté medaile na svých posledních olympiádách.

Je ještě něco, co byste chtěl za sebe říci, dodat?

Moc se těšíme na další kola zaměstnanecké ligy, kde jsme loni skončili na čtvrtém místě. Věříme, že se nám bude dařit minimálně stejně dobře jako loni. Konkurence je však veliká a nebude to nic jednoduchého.