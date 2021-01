Světový unikát: První respirátor FFP3 z nanovláken vyrábějí v Roudnici

To, co bylo ještě před rokem pro malou roudnickou firmu zabývající se nanotechnologiemi jen okrajovým produktem, se za poslední rok stalo velmi žádaným zbožím. Po nanorespirátoru s aktivním stříbrem, nanorouškách a opakovaně použitelných filtrech do ústenek nyní přichází na trh s prvním českým nanovlákenným respirátorem třídy FFP3, který lze použít opakovaně.

Firma Pandam z Roudnice nad Labem vyrábí ochranné roušky a respirátory. Při jejich výrobě využívají nejnovější nanotechnologie. | Foto: Deník / Karel Pech