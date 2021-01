Především si jeho práce cení spokojení zákazníci, kterých každým rokem přibývá. I přesto, že loňský rok byl kvůli koronavirové pandemii velmi náročný, podařilo se firmě Vasky vyrůst o dvě stě procent. Kromě společnosti Vasky, která vyrábí již zmíněnou obuv, vlastní Václav Staněk další čtyři firmy.

Na počátku byl výměnný obchod

Václav Staněk je ukázkou toho, že v podnikání nezáleží na kapitálu, věku či zkušenostech. Hlavní je chuť do práce, touha něco dokázat a snaha překonávat jednu překážku za druhou.

Vlastní byznys rozjel coby nezkušený osmnáctiletý středoškolák na Gymnáziu Lesní čtvrť s 30 tisíci korun v kapse, které si naspořil díky svým sportovním úspěchům. Že je obchodník každým coulem se ukázalo už na začátku, kdy mu pomáhali i spolužáci. Jejich společný byznys fungoval na základě prostého směnného obchodu – „své“ nové boty vyměnil například za navržení webovek.

Václav Staněk přiznává, že dnes, ve světě vysokého byznysu, by při obchodování s nadnárodními firmami asi tento způsob „platby“ neprošel. „Občas od nás například influenceři nějaký pár bot dostanou, ale například u Googlu bychom asi neuspěli,“ směje se Staněk.

Nikdo mu něvěřil

Původně uvažoval o tom, že si založí jen klasický e-shop a bude přeprodávat boty. Od toho záměru však upustil, protože by musel prodávat boty, o kterých už předem ví, že nejsou kvalitní. Rozhodl se proto pro vlastní výrobu.

Na začátku mu mnoho lidí z okolí velké šance nedávalo.„Nevěřil mi téměř nikdo. Když ale přišel první úspěch, změnili názor a začali tomu věřit také. Už mě nebrali jako nějakého blázínka, který si vymyslel, že bude velkým podnikatelem,“ vzpomíná na počátky Václav Staněk.

Přiznejme si, že obuv nebyla pro Václava Staňka zcela neprobádaným územím. Boty vyráběl už jeho otec. Na druhou stranu právě u něj viděl, že ševcovina není procházka růžovým sadem. Otec si prošel nejedním těžkým obdobím. O to větší obdiv za odvahu si zaslouží, když jej ani tohle neodradilo.

„Měl jsem na výrobu jiný náhled. Nechtěl jsem pokračovat v tom, co dělal můj taťka. Tedy především pracovní obuv. A vydal jsem se jinou cestou. Tou, kterou mám rád,“ říká Václav Staněk.

„Staněk Group“: Od bot po marketing

Dlouhou dobu vzhled bot navrhoval sám.

„Nového designéra máme jen pár měsíců. Tak už nemám tolik svázané ruce navrhováním a mohu se věnovat i jiným věcem,“ vysvětluje Staněk. A oněch „jiných věcí“ je nespočet. Staněk totiž neskončil u založení jedné firmy. K Vaskám přibyly i další společnosti. Jde o firmu Bagind vyrábějící kožené batohy z Indie, nábytkářskou firmu Wuders, firmu Paon se spodním prádlem a marketingovou agenturu Inhubo.

Tak trochu by se dalo říct, že i v tomto se podobá Václav Staněk Tomáši Baťovi. Stejně jako Baťa ve své době, i Staněk se snaží být co nejvíce soběstačný. Místo toho, aby si Václav Staněk objednal společnost na marketing, založí si svou vlastní.

Nejvíc času ale zatím mladík věnuje stále Vaskám.

„Každá firma je částečně moje dítko, takže se snažím – tak jako je tomu v rodičovství – neupřednostňovat ani jednu. Ale samozřejmě Vasky to vyžadují a mají mou největší pozornost,“ přiznává Staněk.

Do roka 240 tisíc párů bot

Václav Staněk si nemohl vybrat horší místo pro svou ševcovinu než právě Zlín. Slavný obuvník Tomáš Baťa – de facto zakladatel současného Zlína – je pro něj sice vzorem, symbolem nejúspěšnějšího podnikatele všech dob, ale zároveň jistým prokletím. Na každém kroku jej odkaz největšího obuvníka pronásleduje. V článcích i rozhovorech – vždy přijde řeč na srovnávání s Tomášem Baťou.

„Beru ho jako inspiraci. Ukázal, že téměř všeho co chceme, můžeme dosáhnout. To, co se podařilo jemu, se v České republice nepodařilo nikomu. Je pro mě pozitivní motivací,“ míní Václav Staněk a dodává, že do Bati má nesmírně daleko.

„Necítím, že by srovnání s ním na mě vyvolávalo nějaký tlak. Jestli by to bylo jiné, kdybych žil třeba v Plzni? Nevím, možná bych nešil boty, ale vařil pivo,“ usmívá se Staněk.

V současnosti však s Tomášem Baťou trochu soupeří. Stejně jako Tomáš Baťa, i on chce ve svých 24 letech vyrábět 240 tisíc párů bot. Oproti Tomáši Baťovi však má horší startovací pozici. Zatímco Baťa před jedním stoletím prodával „lidové“ boty, za kvalitní ručně vyráběné Vasky si koncový zákazník musí připlatit. Zda doskáže dosáhnout stejné mety 240 tisíc párů bot ve 24 letech se brzy ukáže. Houževnatost mu však nechybí.

„Moje touha o tvoření, posouvání hranic, seberealizaci, byla od samého začátku mé atletické kariéry,“ říká Václav Staněk, který se během dospívání stal pětinásobným mistrem České republiky v běhu na 800 metrů.

„A podnikání je ještě více náročné. Mám ovšem rád velké výzvy. A proč se mi daří uspět? Vytrvalost a asi dobrý úsudek – přemýšlení. Musíte mít vizi, vytrvat a jít si za tím,“ uvažuje Staněk.

Roušky i pomoc postiženým

Během jarní části koronavirové pandemie i jeho firma šila bezplatně roušky pro zdravotníky v krajských nemocnicích a pro domovy seniorů.

Sám Václav Staněk se také účastnil televizního pořadu Milionář mezi námi. Epizodu reality show, ve které Staněk vystupoval, mohli diváci vidět na obrazovkách letos v lednu. V rámci pořadu se zapojil do pomoci tělesně postižených a drogově závislých vrstevníků. Na konci dílu rozdal statisíce korun potřebným.