Na Teplicku bylo na konci října bez práce 4219 lidí, míra nezaměstnanosti tak činí 4,8 procenta. V celorepublikových tabulkách je okres Teplice na 13. nejhorším místě. Situace by se ale v příštích měsících výrazně zhoršovat nemusela, hromadné propouštění firmy přímo v okrese nechystají, jinde se chystá propouštění o desítkách osob. „Ke konci října nahlásili záměr hromadného propouštění v Ústeckém kraji celkem čtyři zaměstnavatelé, žádný z nich v okrese Teplice,“ potvrzuje mluvčí Úřadu práce České republiky Kateřina Beránková. „Tento krok by se mohl v následujících měsících dotknout sedmnácti jejich zaměstnanců. Jedná se například specialisty v obchodní sféře, informačních službách nebo v oblasti vědy a techniky,“ upřesňuje mluvčí Beránková. Mezi nejčastější důvody organizačních změn patří restrukturalizace zaměstnavatele či zefektivnění činností.

To potvrzuje i Libor Sehnal, mluvčí skupiny AGC. „Společnost AGC Flat Glass Czech neplánuje změny, týkající se většího počtu zaměstnanců, a to ani do konce roku 2020, ani v roce 2021. Jediné, co probíhá, je optimalizace některých administrativních činností, a ta se dotýká jednotek zaměstnanců,“ říká mluvčí skláren.

Podle úřadů práce měli v říjnu zaměstnavatelé v rámci Ústeckého kraje, ale i zbytku republiky zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, montážní dělníky, obsluhu vysokozdvižných vozíků, pomocníky ve výrobě, uklízeče, řidiče nákladních automobilů, zedníky nebo kuchaře. „Více než 73 procent volných pracovních míst je určeno pro uchazeče se základním či nižším vzděláním,“ vysvětluje Kateřina Beránková. „Firmám dlouhodobě chybí kvalifikovaní řemeslníci, ale také odborníci v informačních technologiích. Tradičně velká poptávka je po technických profesích napříč všemi obory a po řemeslnících,“ doplňuje.

Na Teplicku je dlouhodobě také silná poptávka po řidičích kamionů na dálkovou přepravu. Hledají se také lékaři. Už tři měsíce shání práci například 56letý Miloš. Propustili ho loni z pozice dělníka. Přes léto se živil jako příležitostný pomocník na stavbách, teď shání pozici vrátného. „Je mi už ho dně a ne všude mě chtějí. Potřeboval bych něco, abych vyžil do důchodu,“ říká muž z Teplic.

Propouštění se nechystá, ovšem platy nerostou

Ústecký kraj zatím nebojuje s rekordní nezaměstnaností, kraluje ale regionům s nejintenzivnějším propadem mezd. Uvádí to průzkum mezd personální agentury Grafton Recruitment. Nejvíce mzdy klesaly na Ústecku, u některých pozic šlo dokonce o propad několikanásobně větší než v jiných krajích. „Například finanční manažer v Ústí nad Labem, který ještě v roce 2018 nastupoval až za 180 tisíc, letos dosáhl maximálně na 120 tisíc. Podobně Talent Sourcer v Ústeckém kraji předloni nastupoval až za 55 tisíc, letos však maximálně za 35 tisíc hrubého, nebo manažer logistiky, u něhož horní hranice mzdy klesla ze 150 na 85 tisíc,“ vypočítává marketingová ředitelka společnosti Jitka Součková.

Rekordmanem z hlediska nejvyššího poklesu mzdy je pozice manažera/ředitele SW vývoje v Ústeckém kraji, jehož nástupní mzda během roku klesla až o 70 tisíc korun. „Snižování horní hranice mzdového rozpětí souvisí s tím, že přehřátý pracovní trh posledních let se začal postupně zchlazovat. Na trhu je více volných kandidátů, a pro firmy je tak snazší některé, dříve složitě poptávané pozice obsadit,“ dodává Součková. Podle personální agentury jsou i díky epidemie covid-19 a nejisté situaci ochotní za menší peníze do práce nastoupit. Přestože mívali vyšší nároky. Takový krok udělal i programátor Tomáš Hodinka, kterého propustili v dubnu. „Díky vysokému odstupnému jsem měl polštář na horší časy, po dvou měsících doma jsem nastoupil do práce, kde jsem měl oproti bývalému zaměstnání o 15 tisíc méně,“ přiznává. Změnil také zaměstnanecký poměr. „Nepracuji jako zaměstnanec, ale jako OSVČ. Byla to pro mě příležitost ten životní krok udělat a zatím mi to vyhovuje,“ přisvědčuje.