U teplického fotbalu jsem zažil pěkné časy, říká Miroslav Havlín

Za sebe mám raději kolektivní sporty, i když plno kamarádů říká, že jsem individualista (smích). Kolektivní sporty jsou pro mne odreagováním, jak fyzickým tak psychickým. I z důvodu toho, že v partě je větší sranda, a můžete za někoho zaskočit, tak jako on za vás.

Zaměstnanecká liga Deníku.Zdroj: DeníkMáte nějaký svůj osobní sportovní rekord? V jakém sportu a co?

Můj sportovní rekord je určitě to, že jsem jednou díky sázce udělal 1100 dřepů, a jako mladší jsem zaznamenal pár hattricků při zápasech dorostu (smích) a v poslední době je to i zvládnutí lyžování v Alpách, díky dobrému tréninku a pomoci.

Komu byste dali červenou kartu a proč?

Jednoznačně ruskému prezidentovi Putinovi za vyvolání válečného konfliktu na Ukrajině.

Můj sportovní vzor?

Teď momentálně mě inspiruje můj kolega Tomáš Slapnička, díky tomu jak dokázal upravit svůj životní styl a projevilo se to na něm jak vzhledově tak fyzicky. Takovou změnu bych chtěl také na sobě udělat, ale zatím nedosahuji Tomášových pokroků.

Mé sportovní začátky? Sportuji rád?

Sportuji velice rád, i když v tomhle věku je už vše těžší a víc to bolí. Rád si zahraji samozřejmě fotbal, tenis, nyní lyžuji… Rád si zahraji badminton a občas i hokej, baví mě většina sportů, když mi jdou (smích). A moje sportovní začátky? Začínal jsem jak jinak než fotbalem ve 12ti letech v RD Dubí, kde jsem strávil skoro svojí celou kariéru, na chvilku jsem si odskočil do Hvězdy Trnovany a na sklonku kariéry jsme se klukama, co jsme kopali v Dubí, rozhodli odejít si zakopat do Rtyně, kde máme skvělé podmínky a můžeme si kopnout pro radost. Ještě bych rád zmínil trenérskou kariéru v Junioru Teplice a FK Teplice, kde jsem zažil pěkné časy.