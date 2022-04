Začínal s manželkou, která byla vyučenou krejčovou, v roce 1993 v malém ateliéru v centru Teplic. Jiří v tomto oboru nepracoval vůbec, prakticky nic o něm nevěděl, a když skončil ze zdravotních důvodů s fotbalem, začal se poohlížet, co dál. Oba se ale vlastně učili za pochodu, studovali po nocích nové trendy, nebylo to prý snadné, ale moc je to bavilo.

S prvními modely objeli několik obchodů v regionu. Zprvu ale o ně nebyl kdovíjaký zájem, všichni po nich chtěli velké objemy a oni spíš vyráběli jednotlivé modely. Nakonec jejich produkci ocenil jeden z místních butiků. Dnes, po necelých třiceti letech úspěšné kariéry v módě, se jejich osobní cesty rozdělily, ale své práci zůstávají věrni.

Pro pány i dámy

Mezi zákazníky teplického Couture Atelieru Moravec dnes patří podle Jiřího jak dámy, tak i pánové. A jak říká, první zákazníci byli spokojení, o atelieru si řekli, a tak vznikl okruh klientů.

„Jsou to lidé, kteří hledají něco jiného, než nabízí standardní konfekce. Pro pány vyrábíme košile, kalhoty, trička či kabáty. A pro ženy v podstatě vše, na co si vzpomenou, nejvíce však šaty pro různé příležitosti, určené jak pro denní nošení do práce, do města či na dovolenou až po večerní anebo svatební šaty,“ popisuje široký záběr majitel předního českého salonu.

Inspiraci Jiří čerpá ze všech možných zdrojů, jde to prý tak nějak automaticky. Sleduje tvorbu ve světě, monitoruje přehlídky různých návrhářů, ale rozhlíží se i kolem sebe na ulici, co kdo nosí nebo sbírá inspiraci na svých cestách. Naslouchá samozřejmě i svým zákaznicím, které se na zkouškách nebojí říct, co se jim líbí.

„Snažím se, aby jim vybraný model byl především pohodlný, a to potom zapracujeme i do dalších kolekcí. Od letošního roku jsme rozšířili naši tvorbu Couture Atelieru Moravec, kde tvoříme nové modely a aktuální módní trendy na zakázku pro klienty, také o kolekce Fashion Atelier Moravec. Jsou to nové řady osvědčených střihů z kvalitních materiálů v kompletních řadách a velikostech 36 až 44 určené pro náš nový e-shop a kamenné prodejny.“

Pandemie obchodu nepřála

Pandemie Covid-19 se nemile dotkla i módního návrhářství. Firma byla nucena během dvou let skoro na polovinu tohoto času zavřít. „Museli jsme rychle reagovat a šili jsme to, co bylo zapotřebí pro různé společnosti. A i díky tomu jsme navázali nové kontakty, zkusili jiné technologie a po těchto zkušenostech můžeme letos představit zmíněnou novou řadu Fashion Atelier Moravec,“ říká Jiří.

V jeho salonu si podávají dveře především ti, kteří nechtějí věci z klasického obchodu. Anebo nemají konfekční postavu a potřebují připravit oděvy na míru. Přicházejí ale i ti, které nebaví běhat po obchodních centrech a vědí, že v salonu jim splní to, co si představují a někdy i na tvorbě spolupracují. V salonu s nimi proberou, co mají rádi, jaké preferují barvy a doporučí, co jim bude slušet a budou se v tom dobře cítit. Výjimkou nejsou ani situace, kdy klientka svolí k plné změně její image.

Ale jak říká módní návrhář, není důležité být oblečený trendy, ale tak, aby se člověk dobře cítil. Když totiž vidíte dobře oblečeného člověka, někam si ho zařadíte.

Jak říká Jiří Moravec, nechtěl by se nějaké osobnosti spojené s módou dotknout tím, že by na ni zapomněl, ale jeho ateliérem prošli všichni, co ve světě módy u nás něco znamenají. Oblékají zde hvězdy českého showbyznysu, připravují firemní oblečení či soutěže Miss.

„V minulosti i nyní spolupracujeme se všemi Miss ČR stejně jako s těmi nejznámějšími českými modelkami. Mohu jich jmenovat pár, které pro nás i fotily kalendáře nebo katalogy, jako je Vlaďka Erbová, Lenka Taussigová, Radka Rosická, Andrea Kloboučková či Iveta Vítová a řada dalších. V současnosti chystáme například focení s Natálkou Kočendovou,“ vypočítává módní návrhář.

Obchod známé značky zpestřil nabídku

I díky svému jménu dostal Jiří Moravec nabídku na spolupráci s německou značkou Camp David & Soccx a přijal ji.

„Myslel jsem si, když dělám celý život módu, tak to mohu zkusit. Ale prodejna v teplickém obchodním centru je především o počítání a businessu. Současně s touto značkou, nabízející hlavně oblečení vhodné pro trávení volného času, tam můžeme nabízet i naše modely a kolekce, takže se to hezky propojuje.“