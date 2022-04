A to nejen v rodině, ale také v drobném podnikání.

Někdy se prostě nedaří a je třeba začít šetřit. Nejspíš to není nic, co by člověka obzvlášť těšilo a naplňovalo, ale když šetří s rozumem, patrně ho odříkání nemusí čekat až do konce života. Dobré je snažit se odolat lákavým nabídkám a reklamám, které se na nás valí ze všech stran.

„Když se vám něco líbí, zkuste odolat a vydržet třicet dnů,“ radí byznys mentorka Margareta Křížová.

„Jestli jste i po měsíci přesvědčeni, že tu věc nutně potřebujete, váš život by bez ní nestál za nic a váš finanční rozpočet její koupi vydrží, pak si ji pořiďte,“ dodává.

Neboj se a napiš dopis svému strachu

Podívat se, co mám doma

Připomíná ale, aby se člověk nejprve pořádně rozhlédl u sebe doma.

Uklidil si skříň, botník nebo knihovnu. Nejen, že se mu bude hned lépe dýchat a celkově by se mohl cítit spokojenější, protože udělat si pořádek v „šuplíčkách“, ať už v šatně, botníku nebo v účetnictví, většinu lidí povzbudí a občerství jejich mysl, ale také se může stát, že při úklidu narazí na dávno zapomenuté poklady v podobě pěkného oblečení, bot či dosud nepřečtených románů.

„Po takovém úklidu se vám bude hned lépe dýchat i spát,“ věří byznys mentorka.

Pár tipů, jak a kde ušetřit

• Zkontrolujte tarify u služeb, které využíváte. Kdy jste naposledy měnili tarif telefonu, nebo pojistky? Třeba máte nárok na výhodnější, ale to vám obchodníci sami od sebe jen tak nezavolají.

• Zjistěte, co všechno si předplácíte. Opravdu vše používáte? Někde jste také mohli využít měsíční předplatné zdarma a zapomněli jste na to. Podívejte se a zkontrolujte předplatné.

• Promyslete, jak ušetřit třeba o Vánocích. Opravdu si musejí dárky dávat i dospělí? Zkuste se s rodinou domluvit, že Ježíšek přijde jen k dětem a vy ostatní si zkrátka popřejete a budete především rádi, že jste se spolu sešli. Třeba na to vaši příbuzní myslí taky, ale bojí se to navrhnout.

• Prozkoumejte internet, často tam jsou slevové kupóny na nejrůznější aplikace. Zadejte do vyhledávače „discount coupons“ nebo „slevové kupóny“, třeba narazíte na opravdu výhodnou nabídku.

• Zamyslete se nad tím, co umíte, v čem byste mohli rozjet malé podnikání. Něco určitě vymyslíte a časem si budete moci dovolit méně přemýšlet nad utrácením.

A jeden Margaretin tip navíc: „Šetřete hlavně tam, kde to dává smysl a nechte si pár malých radostí. Šetřit je určitě fajn, ale život bez radostí je děsná nuda“.

