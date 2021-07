Originální chladivé občerstvení Lucie Kudibálové vyráběné z lokálních surovin pod názvem Porta Bohemica ocenila také odborná porota, která jí udělila značku Regionální produkt Českého středohoří.

Nápady, jakou zmrzlinu vyrobit, přicházejí podle Kudibálové spontánně a také podle toho, na co má sama zrovna chuť. „Inspiruje mě také sezonní ovoce na zahrádkách, nebo třeba mix dobrého koktejlu v restauraci, nápad z knížky nebo z dovolené – co jiný kraj, to jiná chuť. Hodně si čtu i na zahraničních kulinářských serverech,“ popisuje zmrzlinářka s tím, že do experimentů například v podobě salámové zmrzliny se ale pouštět nikdy nehodlá. „Maso mám ráda, ale třeba na grilu. Zmrzliny pro mě zůstanou vždy v rovině cukrařiny,“ tvrdí.

Do výroby zmrzlin se pustila loni v Bedřichově, kde už s kolegy provozuje šest let marmeládovnu. Podle svých slov ale dříve než zmrzliny chtěla zkusit vařit pivo. Díky neustálé práci s ovocem pak ale vznikl nápad právě na výrobu zmrzliny. „Ovoce mám ráda. A dnešní generace dětí o něj tak nějak přichází. My jako děti jsme vyrůstaly s plným tričkem načesaných třešní nebo jahod – ať už z vlastní zahrádky, nebo večer z té sousedovy. Ale dnes to ovoce ze zahrad mizí, v marketech je neskutečně drahé a mnohdy nevalné chuti. A ne každý má ovoce na své zahrádce nebo na zahrádce babičky a dědy,“ říká Kudibálová. Má proto radost, když může čistě ovocnou zmrzlinu z kvalitních surovin nabídnout právě dětem.

Ovoce na výrobu svých produktů získává také od známých, kteří ho pěstují na svých zahradách. Uvařit zmrzlinu není podle ní vůbec těžké. „Ovoce se musí zahřát na určité stupně a následně zchladit – to je pasterizace. Pak se vše přelije do stroje, který s tím jen točí a mrazí a je hotovo. Ten cyklus trvá necelou hodinu,“ vysvětluje zmrzlinářka, která má na své práci nejraději to, že je kreativní a nabízí mnoho možností a kombinací. „Na zmrzlině se prostě můžete vyřádit a já jsem v tomhle směru opravdu jako dítě, co dostane hračku,“ říká se smíchem.

Lidé mohou její zmrzliny ochutnat ve food trucku, který v těchto dnech stává na návsi v Lounkách nedaleko Roudnice. Už brzy ale pojízdná prodejna přesídlí do vesničky Zimoř, která leží na hlavním tahu z Litoměřic do České Lípy poblíž Úštěka. Mezi další místa, kde je zmrzlina Porta Bohemica k dostání, patří také turistické chaty na vrcholech Říp a Lovoš.

S pokračujícím létem se milovníci netradičních zmrzlinových chutí mohou těšit i na novinky. Kombinaci chutí chce Lucie Kudibálová vytvořit například z právě dozrávající josty, rybízu a angreštu. „A pak přijdou na řadu jablka a hrušky společně s nějakým kořením. Možná bude i zmrzlina s pálenkou – to koneckonců k létu a zralému ovoci patří. A těším se i na oříškové. Vlašské ořechy nebo lískové. A pokud bude podzim přát, udělala bych třeba perníčkovou nebo chai latte, který je takový krásný, pro podzimní teplé večery. Určitě si bude na čem pochutnat,“ plánuje závěrem.