“Celkem jsme do nemocnic odvezli tři desítky lidí. Z toho 26 mělo lehká zranění nebo žádná a do nemocnic jsme je převezli na kontrolu. Tři lidé utrpěli středně vážná zranění a jedna osoba těžká. Ta leží na plicní ventilaci v nemocnici v Chomutově, její stav je kritický,” sdělil Prokop Voleník, mluvčí Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Do ošetření zraněných se zapojili také jejich kolegové z Karlovarského kraje a blízkého Německa.

Požár vypukl krátce před pátou hodinou ráno, hasičům se jej podařilo lokalizovat a dál se nešíří. Na místě zasahuje téměř desítka zdravotnických posádek. O zraněné se starají i v okolních nemocnicích v Mostě nebo Kadani.

Proč začalo hořet, vyšetřují hasiči a policisté. “Příčina požáru se vyšetřuje, až to okolnosti umožní, ohledají místo policisté a hasiči,” sdělila policejní mluvčí Alena Bartošová. V současné době se zjišťuje totožnost zemřelých.

Policisté okolí Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Vejprtech uzavřeli. Podle neoficiálních informací hořelo v podkroví objektu, kde jsou byty a zasedací místnost.

Online reportáž Při požáru v domově pro postižené zemřelo osm lidí 19.01. 11:00 Na místo neštěstí přijel krátce před 11. hodinou premiér Andrej Babiš (ANO). 19.01. 10:30 "Obrovská tragédie dnes ráno ve Vejprtech. Upřímnou soustrast pozůstalým, hodně sil a brzké uzdravení zraněným," napsal na facebookovém profilu exhejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. 19.01. 10:28 "Upřímnou soustrast rodinám a všem, kterých se dotkla tragédie ve Vejprtech," sdělil poslanec za KDU-ČSL Jan Bartošek. 19.01. 10:26 K podobnému tragickému požáru došlo také před 36 lety. Jeden z nejtragičtějších požárů v novodobých dějinách vzplál v noci z 1. na 2. listopadu 1984 v ústavu sociální péče na Měděnci na Chomutovsku. Jen necelých 16 kilometrů daleko od Vejprt, kde oheň zabíjel v noci ze soboty na neděli. Na Měděnci tehdy zemřelo 26 klientek ústavu, další utrpěly těžká zranění. Budova ústavu dnes již neexistuje, na jejím místě je jen malý památníček upomínající na onu listopadovou noc.

„Víte, když ten ústav hořel, tak jsem se podívat nešla. Bylo to na mě moc. Občas i teď, když jdu třeba na poštu nebo úřad, a jdu okolo těch zarostlých ruin, tak mě někdy i zamrazí. Ta vzpomínka se občas zkrátka vrací," popsala před časem Deníku své zážitky starší žena z Měděnce, která chtěla zůstat v anonymitě. Lidé dodnes, přestože uběhlo už více než 35 let, nechtějí o nešťastné noci mluvit. Svou roli v tom hraje tragičnost události, ale také to, že se o ni později začala zajímat média a vznikl známý film Filipa Renče Requiem pro panenku. Tento snímek podle některých zkresluje tragickou událost.

V plamenech tehdy zahynulo 26 mladých žen, vesměs bezmocných, mentálně postižených klientek zařízení. Oheň založila jedna z dívek, tehdy šestnáctiletá Eva, která přitom do podobného zařízení vůbec nepatřila. S impulzivní a nezvladatelnou Evou si ale tehdejší úřady nejspíš neuměly poradit jinak. Požár založila podpálením skříní, kvůli zamčeným telefonům trvalo poměrně dlouho, než se o události dozvěděli hasiči. Budova neměla nouzové východy a dívky, které v ústavu žily, nebyly většinou schopné pochopit vážnost situace a samy včas utéct.

Nezletilá Eva dostala po soudním procesu pětiletý trest, odsouzeno bylo také několik osob z personálu. Eva nakonec vyšla z vězení až v roce 1993 po amnestii prezidenta Václava Havla. Během výkonu několikrát napadla a zranila strážné a tak se ji k původnímu trestu přičítaly další roky. Na svobodě našla Eva azyl u jezuitského kněze Františka Lizny a na konci 90. let podstoupila změnu pohlaví stal se z ní René. Po konci téměř desetiletého partnerského vztahu se málem znovu dostal do vězení poté, co zapálil byt a ohrozil obyvatele činžovního domu. Nakonec ale před osmi lety skončil v brněnské psychiatrické léčebně. Tam žil až do konce letošního července, kdy se nevrátil z vycházky. Svůj život ukončil skokem pod vlak.

Další tragické požáry v Ústeckém kraji

V únoru 2018 skončil tragicky požár v Srbské Kamenici na Děčínsku. V hořící chatě nalezli hasiči mrtvého muže. Původně vyrazili do Srbské Kamenice hasit trávu, po příjezdu ale zjistili, že ve skutečnosti hoří dřevěná chatka. Do jejího hašení se ihned pustily všechny čtyři jednotky, které byly k ohni povolané. Během zásahu uvnitř našli mrtvého člověka, který v chatce přespával.

V říjnu v roce 2017 se udusil 4letý chlapec při požáru domu ve Štúrově ulici v Teplicích. Zůstal v bytě sám. Příčinou byl otevřený oheň.

Tragicky skončila v srpnu v roce 2017 nehoda v Soběchlebech na Teplicku. Řidič tu s autem narazil do pilíře mostu, přičemž vůz po nárazu okamžitě začal hořet.

V srpnu 2017 nepřežili dva lidé noční požár v Krásném Buku, místní části Krásné Lípy. V hořící roubence se jeden člověk udusil, dalšího s těžkými popáleninami přepravil policejní vrtulník na popáleninové centrum do Prahy. Tam také zemřel.

Leden 2016. Večer okolo osmé hodiny zasahovali v ulici Libušina v Teplicích, kde hořel přízemní byt. Kouř a plameny zalarmovaly sousedy, kteří věděli, že v bytě žijí starší lidé. Když se po vyražení dveří dostali dovnitř, uviděli hořící pokoj. Manžela se podařilo ještě vytáhnout ven. Ale k 76leté ženě se do pokoje už nedostali kvůli hustému kouři a plamenům. Nebýt riskantního zásahu zdravotní sestry z teplické nemocnice, která byla zrovna u toho, tak by to mohlo dopadnout ještě hůře.

V srpnu 2014 zemřel při požáru činžovního domu v Újezdečku na Teplicku 58letý muž. Hasiči ho v bytě našli na posteli.

Leden 2013. Několik desítek hasičů se sjelo ve středu dopoledne do Podmokel kvůli požáru podkrovního bytu. V bytě našli muže v bezvědomí, kterému již ale nemohl pomoci ani lékař přivolané záchranky. Z domu bylo evakuováno asi deset lidí.

Září 2011. Tragické následky měl požár v rodinném domu v noci v Markvarticích na Děčínsku. Zemřela při něm žena. Hasiči dostali hlášení kolem druhé hodiny a na místo vyjely dvě hasičské jednotky. "Po vniknutí do domku nalezli hasiči doutnající postel a v ní mrtvé tělo člověka," uvedl tehdy mluvčí hasičů Ústeckého kraje Lukáš Marvan. Hasiči požár lokalizovali po 45 minutách a odvětrali dům přetlakovou ventilací.