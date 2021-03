„Případ není uzavřený. Událost zatím šetříme jako obecné ohrožení z nedbalosti. Prověřujeme ale i další možné verze,“ uvedla mluvčí policie Alena Bartošová. Zcela vyloučena nebyla ani možná technická závada. Tomu, že by se jednalo o cizí zavinění, nějaký úmysl, třeba pomstu nebo konkurenční obchodní boj, nic zatím nenasvědčuje. Přesná škoda po požáru ještě vyčíslená nebyla, půjde ale do miliónů. Město nabídlo asijské rodině pomoc s ubytováním, ale odmítli to. O případné finanční pomoci budou jednat radní v začátku týdne.

Po Duchcovu se mluví o tom, že za požárem může být závada u neudržovaného kotle. Hasiči to ale nepotvrdili. „Příčiny požáru jsou stále předmětem vyšetřování,“ konstatoval v neděli dopoledne mluvčí hasičů Lukáš Marvan. Konkrétní informace neměl ani starosta Duchcova Zbyněk Šimbera. Město evakuovaným obyvatelům nabídlo možnost dočasného náhradního ubytování, nikdo nabídky ale nevyužil. „Měli jsme pro ně připravené pokoje v azylovém domě. Což stále platí, kdyby někdo chtěl,“ uvedl v neděli starosta. Iniciovat bude také případnou finanční pomoc. „Jednat o tom budeme na radě města v začátku týdne. Zatím jsme jim poskytli kontejner, aby mohli začít vyklízet dům,“ dodal Šimbera.

V domě bydlela početná asijská rodina, která provozovala i obchod. „Bylo to tam velké. Hodně zboží. Chodila jsem tam. Táhlo se to až do zadní části domu,“ řekla Lea Rapavá Kernerová z Duchcova. Nad obchodem byly pokoje, kde rodina bydlela.

K požáru domu v Teplické ulici v Duchcově se v pátek 5. března večer sjelo deset hasičských jednotek. Osm obyvatel domu museli záchranáři transportovat do nemocnic. „Čtyři dospělé osoby pro dechové potíže v důsledku nadýcháním kouřem do teplické nemocnice, jedna dospělá osoba a dvě děti se stejnými potížemi do mostecké nemocnice. Jeden chlapec utrpěl vážná zranění a byl transportován s popáleninami do popáleninového centra do nemocnice Královské vinohrady,“ upřesnil Prokop Voleník ze záchranné služby. Dalších osm lidí pak museli policisté během zásahu evakuovat z okolních domů.

Jednou z jednotek, které přispěchali po vyhlášení poplachu na místo, byli hasiči z Hrobu. „Naše cisterna se zapojila do kyvadlové dopravy vody. Dále na pokyn velitele zásahu provedli naši hasiči průzkum nad budovou pomocí dronu. Návrat na základnu po 2.00 ráno,“ informovala hrobští hasiči na svém facebookovém profilu.

V neděli dopoledne stál před vyhořelým domem plně naložený velký kontejner technických služeb. „Už od sobotního ráda tam něco dělali,“ uvedla Kernerová. Rozbité skleněné výlohy nahradily dřevěné desky. Ještě za páskami městské policie, které vymezují zakázaný prostor na chodníku před vyhořelým domem, je cítit zápach z požářiště.

Lidé ve facebookové skupině Duchcováci bez cenzury se snaží mezi sebou založit sbírku na pomoc vyhořelé rodině. Za hlavní členku označují asijskou ženu s českým jménem Maruška. „Je tady s námi už hodně dlouho. Všichni je tu známe. Měli také bistro. Teď velký obchod,“ uvedla jedna ze členek skupiny.

V teplickém okrese se jedná o druhý větší požár domu v letošním roce. Hned v úvodu ledna vyhořel byt v seniorském objektu v Krupce. Obyvatelka zemřela na místě. Ostatní obyvatelé byli evekuováni a město jim poskytlo prozatímním bydlení. Už jsou ale zpátky v opraveném domě.