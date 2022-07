Národní park České Švýcarsko mimo současného zasáhla od začátku tisíciletí celá řada požárů. Hned tři už v roce 2000, kdy shořelo několik hektarů lesa. Další řádil v červenci 2006 u Jetřichovic. Plameny šlehaly do výšky 20 metrů, zničily 25 hektarů lesa, škody dosáhly milionů korun. V červenci 2018 hasiči devět hodin likvidovali požár nedaleko Pravčické brány. V červnu 2021 požár zasáhl čtyři hektary lesa nedaleko Jetřichovic a zasahovalo zde 14 hasičských jednotek.

Pravděpodobně nejrozsáhlejším územím, na němž se roztančil červený kohout, se stalo 4. července 2018 údolí Labe. Rozhořelo se tu zhruba deset požárů, které ohrožovaly železnici z Lovosic do Ústí nad Labem. Hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Zkrotit oheň se jim podařilo až ve večerních hodinách. Policie poté před devátou hodinou večer obnovila provoz na silnici mezi oběma městy. Podle hasičů nebyly okolní domy v nebezpečí, proto o evakuaci neuvažovali.

Hoří! Plameny uzavřely silnici i železniční trať. Dým se vznáší nad kaňonem

Od půl jedenácté dopoledne zasahovaly v Labském kaňonu dvě jednotky profesionálních hasičů a větší množství jednotek dobrovolných, z toho dvě z Děčínska. Pravděpodobnou příčinou zahoření byly podle tehdejšího vyjádření policejní mluvčí Pavly Kofrové jiskry od lokomotivy. „Vzplála tráva podél železničního náspu, u Dolních Zálezel postupovaly plameny do lesa,“ popsal mluvčí krajských hasičů Milan Rudolf. Hořelo například pod Chvalčí, v Malých Žernosekách, u loděnice ve Lhotce, u hřbitova a cementárny nebo cukrovaru v Lovosicích.

Lesních požárů nebyly ušetřeny ani Krušné hory. Sedm českých a dvě německé hasičské jednotky zasahovaly v úterý 28. dubna 2020 odpoledne u požáru v lesním porostu mezi Vitiškou a Cínovcem. Poplach byl vyhlášen před 17. hodinou, o hodinu později ho rozšířili na druhý stupeň kvůli počtu zasahujících lidí v terénu. Na likvidaci se podílely také jednotky z německé strany hor. Hasiči tou dobou k lesním nebo travním požárům jezdili v kraji prakticky každodenně. Mělo na nich stejně jako dnes nemalý podíl velké sucho, které bylo v dubnu 2020 ještě horší než v roce 2018.

Policie začala vyšetřovat noční havárii v chemičce. Zraněné odvezli do Prahy

Přibližně před týdnem, 20. července 2022, zemi vzrušila zpráva o výbuchu a požáru v chemičce ORLEN Unipetrol v Záluží u Litvínova. Hasiči dostali plameny během noci pod kontrolu. Nebylo to ovšem poprvé, kdy právě tady došlo k nějaké havárii. „Vzpomínám na havárii na vodíku. V tom roce 1964 jsem u toho byl, pracoval jsem tam jako brigádník před vysokou školou. Tehdy zemřeli tři dělníci. Já jsem měl naštěstí vyměněnou šichtu, jinak bych asi nebyl,“ zavzpomínal senior František Bína.

Ovšem dosud nejhorší havárie v historii chemičky u Záluží nastala večer 19. července 1974, kdy vybuchla výrobna lihu. Exploze a požár zabily 17 lidí, dalších 112 zranily. Mrtví byli hlavně v tramvaji, která projížděla kolem fabriky v době výbuchu. Tato událost dodnes zůstává nejtragičtější průmyslovou nehodou na českém území. Hasiči likvidovali požár čtyři dny. Z potrubí zeslabeného korozí unikal vysoce hořlavý plyn. Výbuch a tlaková vlna srovnaly se zemí část podniku a poničily 313 dalších objektů v okolí, z toho 220 rodinných domů, některé až osm kilometrů daleko. Škody šly do miliard korun, soud svalil vinu na pracovníky údržby, z nichž tři si odpykali tresty.

ONLINE: Hasiči bojují v Českém Švýcarsku, obyvatelé Vysoké Lípy se vrací domů

Poslední velkou havárií v podniku byl 13. srpna 2015 výbuch s požárem na petrochemii. Dva vedoucí zaměstnanci byli loni v červnu zproštěni obžaloby z obecného ohrožení z nedbalosti. Soud dospěl k závěru, že nespáchali trestný čin, neporušili předpisy a nehodě se naopak snažili zabránit. Celkové náklady na rekonstrukce přesáhly 4 miliardy korun.

Hořela pryskyřice a bouchaly prskavky

Také krajskou metropoli rozrušil velký požár v chemičce. Přesněji v ústecké Spolchemii v centru města. Kolem deváté večer vzplál 21. listopadu 2002 sklad se sto tunami umělé pryskyřice. U hašení se sešlo okolo stovky hasičů. Přestože na likvidaci dovezli značné zásoby pěnidel, museli nakonec požádat Státní správu hmotných rezerv o jejich doplnění. „Uzavřena byla ulice Tovární a bezprostřední okolí Spolchemie. Mezi 1. a 2. hodinou ranní byl požár lokalizován a zajištěn proti rozšíření na okolní budovy. Hasičské sbory na místě zabezpečily požářiště a vznik dalšího požáru je již vyloučen. Krajská hygienická stanice udělala předběžnou analýzu a toxické látky zatím nebyly zaznamenány,“ informovala den poté Jana Melicharová z krajského úřadu v Ústí nad Labem.

Přitom sotva pár dní předtím, začátkem listopadu 2002, museli hasiči vyrazit i do areálu ústeckého holdingu TONASO ve čtvrti Neštěmice, kde požár způsobil škody za zhruba 30 milionů korun. Oheň poničil jeden z provozů společnosti zabývající se výrobou čistých chemikálií. Velký požár se v areálu odehrál též v první polovině osmdesátých let, kdy shořely sklady. Tehdejší požárníci neměli ani výbavu na to, aby tak rozsáhlý požár mohli zlikvidovat.

Kamera na jezeře Milada zabírá práci hasičských letadel. Sledujte je i na radaru

Další požár zachvátil Spolchemii o dva roky později. Také Neštěmice se staly svědkem dalšího velkého požáru ve výrobně, a sice o zhruba deset let později, když výbuch rozpoutal velký požár ve výrobně prskavek družstva Drutep. Hasiči dostali požár pod kontrolu v jedenáct dopoledne, do jedné odpoledne dohašovali poslední ohniska. Jedna ze zaměstnankyň skončila v ohrožení života ve vinohradské nemocnici. Výbuch zranil dva lidi. „Ozvala se rána a z továrny se vyvalil obrovský mrak kouře," popsal ono nešťastné ráno svědek z místa.

Požár zasáhl celkem dvě budovy. Areál muselo opustit 22 zaměstnanců. „Hasiči nasadili čtyři vodní proudy. Rozebírali střešní konstrukce budov a vyhledávali skrytá ohniska pomocí termokamery. Škoda byla odhadnuta na dva miliony korun,“ popisoval tenkrát škody mluvčí hasičů Lukáš Marvan.

Největší požár byl na Mostecku

Nejrozsáhlejší požár v porevoluční historii kraje a republiky trvalo uhasit sedm dní a sedm nocí. Plameny zuřily na tankovištích E a F rafinerie Litvínov České rafinerské v areálu Chemopetrolu. Požár byl nahlášen v sobotu 23. listopadu 1996 půl hodiny po půlnoci. Hašení požáru nebo podpůrných prací se zúčastnilo téměř jedenáct stovek hasičů. Na místě se střídaly jednotky hasičů z celé republiky, najednou jich bylo nasazeno více než 350. Během zásahu se zranilo 36 hasičů. Byl to nejrozsáhlejší a největší požár od druhé světové války, a spolu s tím v Záluží nejhorší katastrofou v naší historii.

Historicky lze připomenout událost, kdy shořelo celé město. Po bitvě Na Běhání 16. června 1426 husité spálili Ústí nad Labem. Nezbyl kámen na kameni. Přesto se z něj jednou mělo stát průmyslové centrum severu Čech.