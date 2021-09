Jak informovali zasahující hasiči, museli z domu evakuovat dohromady 23 lidí. "Osm osob jsme předali do péče záchranářů. Měli drobná poranění nebo vdechli zplodiny hoření. Příčina požáru zatím není jasná, probíhá zjišťování," uvedli hasiči na sociální síti. Po uhašení požáru hasiči zkontrolovali objekt ještě termokamerou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.