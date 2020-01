Tvorbě z betonu se pod značkou GURĒ věnují v dubském ateliéru tři roky, jinak žijí v Litvínově. Inspiraci našli u skandinávských firem. „Šli jsme metodou pokus - omyl. Nejdříve jsme zkoušeli jednodušší věci, jako jsou obklady, stolové desky, a postupem času jsme přidávali náročnější výrobky,“ popsala Michaela Čejchanová.

Mezi jejich autorskými projekty najdete téměř cokoli od stolových a pracovních desek, přes židle, obklady a umyvadla, dřezy, mísy, zrcadlové a obrazové rámy nebo dokonce šperky. „Beton je skvělý materiál, který nenadchne pouze milovníky industriálního stylu. Dobře se s ním pracuje, každý kus má originální kresbu a práce s ním má nespočet možností. Každá změna při výrobě je znát na konečném výsledku a to bereme jako velké plus,“ sdělil Roman Kolář.

GURĒ znamená v japonštině „šedý“. „Do vymýšlení názvu jsme zapojili rodinu a přátelé. Nejvíce se nám líbil název GURĒ, který vymyslela kamarádka Kateřina Trčková,“ dodala Čejchanová.

Výrobky tvoří ze speciální směsi betonu, kterou si sami míchají z dánského bílého cementu Portland nebo českého cementu Lafarge z Čížkovic. „Smícháním společně s dalšími přísadami získáváme směs s vynikajícími vlastnostmi, zejména s vysokou pevností a stálostí ve výsledku srovnatelnou s kamenem,“ konstatovala návrhářka.

Následně se beton barví až do antracitové černé. „Ne všichni ale mají jako my rádi všechny odstíny šedi, proto bychom chtěli do budoucna zkusit i barevnou variantu," uvedla Čejchanová.

Beton se vylévá do forem, poté se výrobek nahrubo zbrousí a opracuje. Zrání trvá zhruba 28 dní. Nakonec se výrobek naimpregnuje nanotechnologií.

Plánovali jsme stavbu domu ve Mstišově a chtěli mít ateliér na dosah. Bohužel dům jsme nepostavili, zato firma se úspěšně chytla. Jak se říká: všechno zlé je pro něco dobré. V Dubí se nám líbí, a dokud nebudeme muset, nemáme v plánu ateliér stěhovat.

Michaela Čejchanová, návrhářka