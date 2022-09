„Museli jsme se přizpůsobit a jako první v Česku jsme třeba oprášili koncept autokin z 50. let, která se stala velkým hitem. Odbornou veřejností byl druhým místem na Výročních cenách České eventové asociace oceněn i autokoncert Leoše Mareše, který z něj byl nadšený,“ říká Luboš Machoň.

Akci předcházel nekonkrétní nápad, ale tentýž den měl tým vyřešenou hlavní logistiku i téměř celý program. Příprava samotného koncertu pak trvala 14 dní.

„Zavolali jsme Leošovi, on nejdříve nevěřil a smál se. Podmínky nám ale přece jen řekl. Vážně si myslel, že si z něj utahujeme. Druhý den slyším, jak to vypráví v rádiu. Oba se s Patrikem Hezuckým smáli, že je to sice skvělý nápad, ale spíš to bude možná žert. Nebyl, za pár hodin jsme si s Leošem plácli. A další den v rádiu vyprávěl: Tak vás zvu do Mostu na autodrom na můj první a asi opravdu jediný autokoncert v životě.“

Agentura se musela přizpůsobit

Luboš přiznává, že jeho eventová agentura, stejně jako další obory podnikání, neměla při covidu na růžích ustláno. Přesto byla schopna bleskově zajistit firemní i soukromé akce na klíč, a to od plesů přes kongresy až po večírky. Nelehká doba naučila jeho tým pružně reagovat na aktuální situaci a přizpůsobit se jí. Navíc dnes firma půjčuje i inventář, prostě vše, co byste na jakýkoliv domácí, firemní nebo obří event potřebovali.

Doma přitom Lubošovi stále říkali: „Přece se nebudeš živit pořádáním mejdanů. Vždyť to ani není pořádná práce.“ Ten ale říká, že kdo vydrží, ustane pády a jde si za svým cílem, tak pro něj se i koníček může stát obživou. A z počátečních „pionýrských“ akcí se postupně staly firemní eventy pořádané i pro ty největší hráče od Amazonu po Zetor.

„Na začátku to byla velká zábava a těšili jsme se z každé další akce. Jenže čím větší projekty jsme dělali, tím samozřejmě stoupala zodpovědnost a riziko. V eventech jste závislí pouze na příjmech od partnerů a příjmech ze vstupného. Párkrát zaprší, a místo pohodové akce s úsměvem na tváři je prázdno v peněžence. Časem se z drobných oslav, malých hudebních a tuningových festivalů staly rodinné dny, firemní a vánoční večírky a další akce na klíč,“ přibližuje šéf agentury.

Říká se, že člověk má nejvíce myšlenek, když je ve stresu, a u Luboše to platí dvojnásob. Covidová doba nebyla jednoduchá asi pro nikoho, ale pro eventové agentury to byly časy, kdy ze dne na den přišly o veškeré živobytí.

„Během jednoho týdne jsem zaplněný kalendář kompletně vyškrtal. Pro všechny to byl šok. V týmu padalo plno návrhů, co dál: nedělat nic, zavřít agenturu, přežívat… Mým mottem ale je, že nezáleží na tom, kolikrát člověk upadne, ale kolikrát se zvedne. A já jsem nebudoval tolik let něco proto, abych to nechal jen tak padnout,“ zdůrazňuje Luboš Machoň s tím, že i on se občas musí odreagovat. Zatímco přes rok jede v práci naplno, vždy počátkem ledna zmizí na celý měsíc.

„S kamarády cestujeme po světě, většinou po Asii, kam stačí jet pouze s batohem. Z těchto destinací si také přivezu spoustu nápadů,“ dodává rodilý Ústečan.