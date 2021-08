Pivo v hliníkovém obalu se v poslední době stále více dere do popředí zájmu pivařů. Podle Českého svazu pivovarů a sladoven byl mezi lety 2012 až 2015 podíl plechovek na českém kolem čtyř procent.

Marek Hotovčin | Foto: Jaroslav Fikota pro Drink2go Svachovka

V posledních letech se již přehoupl přes 10 procent a v loňském roce po „plechovkáči“ sáhlo do regálu 15 procent kupujících. Při výstavu 20 milionů hektolitrů se tak pivo dostalo do 600 miliónů plechovek. Podobný trend byl vidět i na začátku letošního roku, kdy se prodej plechovek opět přehoupl přes 10 procent. Ne všechny pivovary však mají dost prostředků, aby investovaly do plnicí linky. V tomto ohledu si tak pomáhají nejen pivovary navzájem, ale i externí plnička.