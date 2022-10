„Chyběl mi kontakt s lidmi, možnost potkávat se, bavit se o nových projektech a něco vytvářet. Primárně mě živí podnikání v on-line prostoru, ať už to jsou konzultace pro banky či vývoj mobilních aplikací a webů pro klienty v našem digitálním vývojovém studiu. Nejvíce mě baví ta kreativní část v digitálním vývojovém studiu, vymýšlení nových projektů a rozvíjení nápadů od první myšlenky až po finální produkt,“ říká s tím, že přístup do coworku, tedy sdílených kanceláří, často využíval do doby, než začal úřadovat covid-19.

„A jako řada dalších jsem byl odkázán na práci doma v obýváku. Raději jsem proto na čtrnáct dní odletěl tvořit do sdílené kanceláře na Kanárech,“ dodává rodák z Krupky, města nedaleko od Teplic.

Ve Španělsku ho napadlo, že by něco takového nebylo špatné nabídnout ani na severu Čech, protože v Česku zatím nebyla tato možnost až tak rozšířená. Už při prvním lockdownu měl Jaroslav tušení, že z domova to asi moc nepůjde. Při tom druhém už měl jasno. Začal si hledat kancelář – místo, kde by měl klid na práci a kam by se rád vracel.

Skvělé prostory v centru Teplic

Netrvalo dlouho a našel skvělé prostory v centru Teplic. Zatímco řada podnikatelů během epidemie covidu ukončila činnost, Jaroslavovi paradoxně přinesla v podnikání skoro samá pozitiva, kdy lidé začali trávit více času na internetu a firmy si začaly více uvědomovat, že digitalizace je v této době nezbytná.

Nakonec to tedy dopadlo tak, že si pod sebe vzal více kanceláří a vytvořil v nich příjemný prostor pro práci. „Pro mě bylo důležité, aby si lidi měli i kde odpočinout a trochu vypnout. Z toho důvodu můžeme nabídnout i menší chill zónu s televizí a XBoxem. Je fajn, že se tam tvoří komunita lidí a kanceláře se nám začínají hezky plnit, z toho mám radost,“ konstatuje s uspokojením.

Kromě pěti moderních kanceláří a zasedačky s rychlým wi-fi připojením zde zájemce najde i relaxační místnost či kuchyňku, členové coworku tu mohou pořádat eventy a workshopy. Navíc poloha v centru lázeňského města umožňuje bezproblémové parkování – to vše za dostupné ceny.

„Naše kanceláře se nacházejí ve druhém patře na rohu ulice U Radnice u Benešova náměstí. Jedna z kanceláří je i s balkonem. Osvětlení je řešeno novými LED panely. Prostory jsou však většinu dne dobře prosvětlené sluncem,“ popisuje vyznavač běžeckého sportu, procházek v přírodě a na horách, který se také rád vyřádí při motokrosu.

Praxe = škola života

Po studiu střední školy se Jaroslav pokoušel i o absolvování pražské univerzity, ale zjistil, že mu škola nepomůže vyřešit to, co by v životě chtěl dělat a co ho baví. „To bude asi hlavní důvod, proč jsem pár let cestoval, kdy jsem žil v Kanadě nebo na Novém Zélandu. To byla zkušenost k nezaplacení a věřím, že by mi to žádná škola nevynahradila,“ uzavírá podnikatel.

Do budoucna plánuje rozšíření aktivit se svým digitálním vývojovým studiem a snahu pomoci co nejvíce lidem, pokud to trh dovolí, stejně jako třeba i další sdílené kanceláře. Jako podnikatele ho nejvíc trápí asi to, že má den jen 24 hodin. Jinak prý bere životní překážky vždy jako příležitost či výzvu, jak se naučit něco nového.