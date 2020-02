Za neobvyklými zážitky stojí nápad, který zrealizoval Martin Bareš a proměnil jej v Offroad safari. „Všechno to vlastně začalo s nástupem geocachingu, kdy jsme s kolegy se stejnými zájmy zjistili, že je fajn bádání v krajině hor, dolů a industriálu spojit s jízdou teréňáky. To byl start. Začali za námi jezdit kamarádi s offroady z celých Čech,“ vzpomíná na začátek činnosti, která jej teď naplno zaměstnává, Martin.

Později se k němu doneslo, že belgický Jeep club hledá průvodce, který by se o jeho členy v Česku postaral po dobu deseti dní. Tak se rozhodl, že to vezme.

„Háček byl ale v tom, že jsme se pohybovali v Lužických horách, které jsem vůbec neznal. Takže jsem každý večer vytiskl několik stran textu s popisem míst, kam jsme měli namířeno. Pobyt měl nicméně úspěch. Napsali o mně do offroadového magazínu, brzo dorazila parta Holanďanů s landrovery a tím pádem se všechno naplno rozjel,“ dodává.

Dnes je Offroad safari už pátým rokem normálně fungující firmou, která nabízí výlety nejen po uhelném Mostecku, ale zájemce zaveze i do opuštěné krajiny Doupovska, ukáže krásy Krušných hor, sopečná tajemství Českého středohoří, na Džbánsku krajinu Keltů a chmele. S jejími průvodci se můžete vydat nově i na výlet po stezkách uhlí. Obliba této zážitkové turistiky roste.

Například loni na severu přivítali přes 2 500 hostů z 55 koutů světa. Mezi národnostmi byli na 55. místě Zambijci, v prvním týdnu letošního roku dokonce přivítali už zástupce 56. národnosti – Bahrajnce. Počet hostů oproti předchozímu roku vzrostl o deset procent. V roce 2019 se povedlo přidat do portfolia výletů tour s názvem Dycky Most!. „Hned po uvedení seriálu jsme získali licenci od České televize a dostali jsme se také do jejich hlavních zpráv,“ říká dále Martin s tím, že na YouTube Offroad safari začalo spolupracovat s projektem Historie v terénu. Snažíme se ukázat, že u nás na severu máme zajímavá místa. Největší odměnou jsou pro nás spokojenost a úsměvy našich hostů,“ uzavírá Martin Bareš, který také každoročně stojí za jízdou silvestrovskou tramvají.