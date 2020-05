Konec salonů? Pečovat o svůj vzhled doma chce 78 procent žen do 29 let

Pečovat o svůj vzhled převážně doma chce i po uvolnění vládních opatření 78 procent žen do 29 let. Bez ohledu na věk plánuje služby salonů domácí péčí nahradit 53 procent Češek. Většina žen se v době omezení naučila starat se o svůj zevnějšek sama. Nejčastěji si Češky při uzavření salonů barvily vlasy, pečovaly ale také o pleť a nehty. Vyplývá to z průzkumu STEM/MARK pro společnost dm drogerie markt, který má ČTK k dispozici.

Zákaznice na kosmetice - ilustrační foto. | Foto: ČTK

Převážně mladé ženy neplánují salony navštěvovat stejně jako minulosti. "Za tímto trendem stojí zejména fakt, že mladí ve volném čase ve větší míře využívali online tutorialů a naučili se řadu praktických postupů a triků, jak se o sebe starat," uvedl mluvčí dm drogerie markt Jiří Peroutka. Průzkum ukázal, že při uzavření salonů o sebe samo pečovalo 49 procent žen, osm procent Češek požádalo o pomoc známé, kteří nejsou ale odborníky. Barvení vlasů si doma vyzkoušelo 66 procent žen, u Češek nad 45 let to byly tři čtvrtiny. Kadeřníka, kosmetičku či jinou specialistku na péči si domů pozvala pětina žen, 37 procent Češek čekalo na otevření salonů. Nové přípravky si pořídilo 89 procent žen Nové přípravky pro úpravu vzhledu si v minulých týdnech pořídilo 89 procent žen, v případě respondentek ve věku mezi 45 a 60 lety to bylo 96 procent. Největší poptávka byla po barvách na vlasy. Přípravky na péči o pleť si pořídily více než dvě pětiny žen, 26 procent Češek nakoupilo zboží pro domácí manikúru a pětina oslovených investovala do produktů na úpravu obočí. Některý salon podle průzkumu před koronavirovou krizí navštěvovaly tři čtvrtiny žen. Služeb kadeřnictví využívalo 69 procent Češek, do kosmetických salonů chodila pětina, nehtová studia navštěvovalo 16 procent respondentek. Průzkum byl proveden mezi více než 500 ženami ve věku 25 až 60 z celé České republiky. Kvůli zamezení šíření koronaviru byly od 14. března uzavřeny provozovny služeb. Znovu se mohly otevřít v pondělí. Kadeřníci, kosmetičky, manikérky, pedikérky i maséři musejí používat kromě roušky také ochranný štít a dodržovat další bezpečnostní a hygienická pravidla.

