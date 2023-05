Agáta Hanychová se raduje z miminka a nechce hubnout. Zamkla však svůj Instagram

O životě influencerky Agáty Hanychové se už řadu let ví téměř vše, protože své příběhy a zážitky dlouhodobě sdílí s lidmi na sociálních sítích, zejména na Instagramu. Bylo by asi obtížné najít člověka, který by nevěděl, že navázala vztah s mediálním magnátem Jaromírem Soukupem, že se rozhodli mít spolu dítě a že se jim před několika dny narodila holčička Rozárie. Krátce po jejím narození se však Agáta rozhodla svůj Instagram zamknout.

Agáta Hanychová 11. března 2023 na O2 Universum Clash of the Stars v Praze. | Foto: Profimedia